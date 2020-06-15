Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос Порошенко.
"За потерю части территории, которую весь мир и международное право рассматривает как российскую агрессию, <…> отвечает за это бывший президент Украины Янукович", — заявил Порошенко. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
По мнению Порошенко, Янукович совершил преступление, якобы "пригласив российские оккупационные войска на территорию Украины". Он утверждает, что во время визита в Крым в 2014 году "лично видел российских военных".
"Мое задание как президента было обеспечение верховенства права и демократии", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос защиты Януковича, ставил ли он для себя как президента задание засудить их клиента.
При этом коллегия суда сняла вопрос о том, с какой целью Порошенко давил на судей Оболонского райсуда Киева, которые рассматривали дело Януковича. Порошенко отметил, что категорически это отрицает. Также суд снял вопрос, является ли экс-генпрокурор Юрий Луценко родственником Порошенко.
Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.