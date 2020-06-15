Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма

По мнению Порошенко, Янукович совершил преступление, якобы "пригласив российские оккупационные войска на территорию Украины". Он утверждает, что во время визита в Крым в 2014 году "лично видел российских военных".

"Мое задание как президента было обеспечение верховенства права и демократии", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос защиты Януковича, ставил ли он для себя как президента задание засудить их клиента.

Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.