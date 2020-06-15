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Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
2020-06-15T13:39
ситуация на украине
дело виктора януковича
петр порошенко
виктор янукович
киев
в мире
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Да нам как-то фиолетово, кто кого обвиняет. Мы просто забрали обратно своё, вот и всё.
25
Поэтому все и говорят, что там внутриукраинский конфликт.
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ситуация на украине, дело виктора януковича, петр порошенко, виктор янукович, киев, в мире

Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма

12:32 15.06.2020 (обновлено: 13:39 15.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос Порошенко.

"За потерю части территории, которую весь мир и международное право рассматривает как российскую агрессию, <…> отвечает за это бывший президент Украины Янукович", — заявил Порошенко. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

По мнению Порошенко, Янукович совершил преступление, якобы "пригласив российские оккупационные войска на территорию Украины". Он утверждает, что во время визита в Крым в 2014 году "лично видел российских военных".

"Мое задание как президента было обеспечение верховенства права и демократии", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос защиты Януковича, ставил ли он для себя как президента задание засудить их клиента.

При этом коллегия суда сняла вопрос о том, с какой целью Порошенко давил на судей Оболонского райсуда Киева, которые рассматривали дело Януковича. Порошенко отметил, что категорически это отрицает. Также суд снял вопрос, является ли экс-генпрокурор Юрий Луценко родственником Порошенко.
Виктор Янукович
12 мая, 17:51
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Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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Ситуация на УкраинеДело Виктора ЯнуковичаПетр ПорошенкоВиктор ЯнуковичКиевВ мире
Популярные комментарии
Да нам как-то фиолетово, кто кого обвиняет. Мы просто забрали обратно своё, вот и всё.
15 июня, 17:03
АНДРЕЙ КОННИН
2201002
Поэтому все и говорят, что там внутриукраинский конфликт.
15 июня, 12:57
Eugene Ivanenko
1411001
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