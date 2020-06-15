В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Пять детей есть среди 94 новых выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных превысило 3,8 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2935.
"Оперативная ситуация на 15 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3823. Новых выявленных - 94. Пациенты-дети: один год; два года; два месяца; один месяц; один год. Остальные заболевшие - от 18 до 85 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 55 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Пензе, девять - в Башмаковском, семь - в Пачелмском, шесть - в Пензенском, по два - в Тамалинском, Бессоновском, Городищенском и Кузнецком, по одному - в Нижнеломовском, Камешкирском, Иссинском, Белинском, Спасском, Лунинском, Каменском и Никольском районах области и ЗАТО город Заречный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.