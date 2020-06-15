В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 15 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3823. Новых выявленных - 94. Пациенты-дети: один год; два года; два месяца; один месяц; один год. Остальные заболевшие - от 18 до 85 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.