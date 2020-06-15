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СФ просит генпрокуратуру следить за ситуацией с выплатами медикам
2020-06-15T12:13
совет федерации рф
общество
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совет федерации рф, общество

СФ просит генпрокуратуру следить за ситуацией с выплатами медикам

12:13 15.06.2020
77
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Совет Федерации просит генпрокуратуру РФ следить за ситуацией с выплатами медикам, а руководство регионов - взять на контроль вопросы своевременного и полного осуществления этих выплат, говорится в проекте постановления верхней палаты по докладу генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в РФ.
Как ожидается, генпрокурор выступит с этим докладом перед сенаторами 17 июня.
"Рекомендовать генпрокуратуре обеспечить системный надзор за соблюдением требований законодательства при осуществлении страховых выплат, а также денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, а также работникам социальных учреждений, иных специальных федеральных выплат, направленных на поддержку граждан Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в проекте документа.
Сенаторы при этом рекомендуют органам государственной власти субъектов Федерации взять на особый контроль вопросы полноты и своевременности осуществления социальной поддержки отдельных категорий граждан, субъектов предпринимательства, выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, а также работникам социальных учреждений в связи с распространением коронавируса.
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Также Совфед предлагает генпрокуратуре обеспечить мерами прокурорского реагирования соблюдение трудовых и социальных прав граждан, обратив особое внимание на назначение и выплату пенсий, пособий, компенсаций и денежных выплат, в том числе начисляемых в рамках реализации мер по преодолению последствий коронавируса; продолжить надзор за соблюдением прав предпринимателей, в том числе при оказании им господдержки в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, а также моратория на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.
В проекте постановления сенаторы обращают особое внимание генпрокуратуры на необходимость надзора за выполнением специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий наиболее пострадавших отраслей экономики и проверки законности решений  об отказе в оказании такой финансовой помощи, а также просят уделять особое внимание проверке законности использования бюджетных средств, выделенных на профилактику и устранение последствий коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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