СФ просит генпрокуратуру следить за ситуацией с выплатами медикам

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Совет Федерации просит генпрокуратуру РФ следить за ситуацией с выплатами медикам, а руководство регионов - взять на контроль вопросы своевременного и полного осуществления этих выплат, говорится в проекте постановления верхней палаты по докладу генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в РФ.

Как ожидается, генпрокурор выступит с этим докладом перед сенаторами 17 июня.

"Рекомендовать генпрокуратуре обеспечить системный надзор за соблюдением требований законодательства при осуществлении страховых выплат, а также денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, а также работникам социальных учреждений, иных специальных федеральных выплат, направленных на поддержку граждан Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в проекте документа.

Сенаторы при этом рекомендуют органам государственной власти субъектов Федерации взять на особый контроль вопросы полноты и своевременности осуществления социальной поддержки отдельных категорий граждан, субъектов предпринимательства, выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, а также работникам социальных учреждений в связи с распространением коронавируса.

Также Совфед предлагает генпрокуратуре обеспечить мерами прокурорского реагирования соблюдение трудовых и социальных прав граждан, обратив особое внимание на назначение и выплату пенсий, пособий, компенсаций и денежных выплат, в том числе начисляемых в рамках реализации мер по преодолению последствий коронавируса; продолжить надзор за соблюдением прав предпринимателей, в том числе при оказании им господдержки в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, а также моратория на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

В проекте постановления сенаторы обращают особое внимание генпрокуратуры на необходимость надзора за выполнением специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий наиболее пострадавших отраслей экономики и проверки законности решений об отказе в оказании такой финансовой помощи, а также просят уделять особое внимание проверке законности использования бюджетных средств, выделенных на профилактику и устранение последствий коронавируса.