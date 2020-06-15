Задержанный в Волгограде школьник установил на обои убийцу из Керчи

Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

© ФСБ РФ Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. У задержанного в У задержанного в Волгограде подростка, планировавшего нападение на школу, на рабочем столе компьютера изображен убийца из Керчи Владислав Росляков, следует из видео ФСБ России.

На 42-й секунде ролика в камеру попадает монитор личного компьютера задержанного - на рабочем столе установлено художественное изображение молодого человека с ружьем в майке с надписью "Ненависть".

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Именно такую футболку носил Росляков в день массового убийства, впоследствии она стала узнаваемым среди подростков образом.

Задержанный в Волгограде 14-летний школьник, по информации следствия, заготовил для нападения самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.

По данным СК РФ, школьник уверяет, что ради развлечения собирался взрывать бомбы на пустырях, но следствие полагает, что это неправда. В ведомстве считают, что подросток планировал убить сотрудника школы и одного из сверстников, с которым он враждовал, а также "других лиц".