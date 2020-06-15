https://ria.ru/20200615/1572937965.html
Задержанный в Волгограде школьник установил на обои убийцу из Керчи
2020-06-15T12:08
2020-06-15T12:08
предотвращение нападения на школу в волгограде
нападение на керченский политехнический колледж
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе
По данным ФСБ, задержан местный подросток 14-15 лет, судя по году рождения (2005-й)
У него изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие
Также у него нашли записи с инструкциями по изготовлению бомб и по организации массовых убийств в школах – сделал ли он их сам или где-то получил, не уточняется
Были ли у задержанного сообщники, не говорится. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, готовятся материалы о подготовке к массовому убийству
За последние месяцы подобные нападения были предотвращены в школах и колледжах Тюменской области, Красноярска, Сахалина, Саратова, Керчи и других городов.
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2020-06-15T12:08
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60
предотвращение нападения на школу в волгограде, нападение на керченский политехнический колледж, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия