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Задержанный в Волгограде школьник установил на обои убийцу из Керчи
2020-06-15T12:08
предотвращение нападения на школу в волгограде
нападение на керченский политехнический колледж
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе По данным ФСБ, задержан местный подросток 14-15 лет, судя по году рождения (2005-й) У него изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие Также у него нашли записи с инструкциями по изготовлению бомб и по организации массовых убийств в школах – сделал ли он их сам или где-то получил, не уточняется Были ли у задержанного сообщники, не говорится. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, готовятся материалы о подготовке к массовому убийству За последние месяцы подобные нападения были предотвращены в школах и колледжах Тюменской области, Красноярска, Сахалина, Саратова, Керчи и других городов.
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2020-06-15T12:08
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предотвращение нападения на школу в волгограде, нападение на керченский политехнический колледж, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия

Задержанный в Волгограде школьник установил на обои убийцу из Керчи

12:08 15.06.2020
1194
© ФСБ РФКадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
© ФСБ РФ
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. У задержанного в Волгограде подростка, планировавшего нападение на школу, на рабочем столе компьютера изображен убийца из Керчи Владислав Росляков, следует из видео ФСБ России.
На 42-й секунде ролика в камеру попадает монитор личного компьютера задержанного - на рабочем столе установлено художественное изображение молодого человека с ружьем в майке с надписью "Ненависть".
Именно такую футболку носил Росляков в день массового убийства, впоследствии она стала узнаваемым среди подростков образом.
Задержанный в Волгограде 14-летний школьник, по информации следствия, заготовил для нападения самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.
По данным СК РФ, школьник уверяет, что ради развлечения собирался взрывать бомбы на пустырях, но следствие полагает, что это неправда. В ведомстве считают, что подросток планировал убить сотрудника школы и одного из сверстников, с которым он враждовал, а также "других лиц".
Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы
17 октября 2019, 01:01
Массовое убийство в Керченском политехническом колледже (2018)
Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года: студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв, после чего застрелил 20 человек и ранил более 50. Это крупнейшее массовое убийство в российских учебных заведениях со времен теракта в Беслане (2004 год).
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Предотвращение нападения на школу в ВолгоградеНападение на Керченский политехнический колледжСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВолгоградПроисшествия
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