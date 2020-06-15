https://ria.ru/20200615/1572937917.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1773
2020-06-15T12:08
2020-06-15T12:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
литва
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Литве
увеличилось до 1773, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено пять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1429 человек, 76 умерли.
За воскресенье в республике провели 1608 тестов на коронавирус, за все время – 365136.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.