https://ria.ru/20200615/1572937898.html
Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО
2020-06-15T12:05
2020-06-15T13:43
таро коно
ямагути (префектура)
министерство обороны японии
токио
япония
в мире
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Nick Prosto Nick
Что этот минобороны себе позволяет!?
86
serg1234serg
И кто это Японии разрешил суетиться под клиентом! Японии можно только подмахивать США и ничего кроме.
78
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ямагути (префектура)
токио
япония
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таро коно, ямагути (префектура), министерство обороны японии, токио, япония, в мире
ТОКИО, 15 июн — РИА Новости.
Глава Министерства обороны Японии Таро Коно
сообщил о намерении отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и ряда технических проблем, передает агентство Киодо.
По словам Коно, не представляется возможным обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее запуска. Вместе с этим министр подчеркнул, что системы ПРО Aegis останутся на эсминцах Морских сил самообороны Японии.
"В частности, я давал разъяснения местным жителям в районе учебного полигона в префектуре Ямагути о том, что стартовый двигатель однозначно будет падать в пределах полигона. До настоящего времени мы обсуждали это с США и хотели добиться данной цели путем модификации программного обеспечения. Но сейчас мы не можем гарантировать, что модификация программного обеспечения даст гарантии безопасного падения", — сказал Коно.
Правительство Японии
в 2017 году решило разместить на территории страны два американских комплекса Aegis Ashore. Их хотели развернуть в префектурах Акита
на северо-западе и в Ямагути
на юго-западе страны. Как ожидалось, в таком случае радиус их действия мог бы покрыть всю Японию.
Стоимость каждой установки оценивали в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировали провести до 2023 года.