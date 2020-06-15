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Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО
2020-06-15T13:43
таро коно
ямагути (префектура)
министерство обороны японии
токио
япония
в мире
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И кто это Японии разрешил суетиться под клиентом! Японии можно только подмахивать США и ничего кроме.
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ямагути (префектура)
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таро коно, ямагути (префектура), министерство обороны японии, токио, япония, в мире

Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО

12:05 15.06.2020 (обновлено: 13:43 15.06.2020)
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© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ТОКИО, 15 июн — РИА Новости. Глава Министерства обороны Японии Таро Коно сообщил о намерении отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и ряда технических проблем, передает агентство Киодо.
По словам Коно, не представляется возможным обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее запуска. Вместе с этим министр подчеркнул, что системы ПРО Aegis останутся на эсминцах Морских сил самообороны Японии.
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"В частности, я давал разъяснения местным жителям в районе учебного полигона в префектуре Ямагути о том, что стартовый двигатель однозначно будет падать в пределах полигона. До настоящего времени мы обсуждали это с США и хотели добиться данной цели путем модификации программного обеспечения. Но сейчас мы не можем гарантировать, что модификация программного обеспечения даст гарантии безопасного падения", — сказал Коно.
Правительство Японии в 2017 году решило разместить на территории страны два американских комплекса Aegis Ashore. Их хотели развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Как ожидалось, в таком случае радиус их действия мог бы покрыть всю Японию.
Стоимость каждой установки оценивали в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировали провести до 2023 года.
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Таро КоноЯмагути (префектура)Министерство обороны ЯпонииТокиоЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Что этот минобороны себе позволяет!?
15 июня, 12:36
NPNick Prosto Nick
20650001
И кто это Японии разрешил суетиться под клиентом! Японии можно только подмахивать США и ничего кроме.
15 июня, 13:16
serg1234serg
57180003
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