ФСБ показала арсенал подростка, планировавшего нападение в Волгограде

В видеоролике продолжительностью 1 минуту 24 секунды задержанный демонстрирует самодельные взрывные устройства - бомбы и коктейли Молотова, а также поражающие элементы (гайки, гвозди), которые он хранил у себя дома. Подросток поясняет оперативникам, что для подготовки коктейлей Молотова он использовал различные горючие жидкости, в том числе машинное масло и бензин. Он признается, что способы изготовления бомб он находил в интернете.