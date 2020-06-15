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https://ria.ru/20200615/1572937476.html
ФСБ показала арсенал подростка, планировавшего нападение в Волгограде
2020-06-15T12:02
предотвращение нападения на школу в волгограде
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572934606.html
Ясно же, что кто-то работает над российскими подростками. Вот и нужно вычислять их и по возможности их кураторов. Или это не остановится, а будет только наростать.
24
Интересно, сколько времени ждали до исполнения 14 лет?
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5
волгоград
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Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе По данным ФСБ, задержан местный подросток 14-15 лет, судя по году рождения (2005-й) У него изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие Также у него нашли записи с инструкциями по изготовлению бомб и по организации массовых убийств в школах – сделал ли он их сам или где-то получил, не уточняется Были ли у задержанного сообщники, не говорится. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, готовятся материалы о подготовке к массовому убийству За последние месяцы подобные нападения были предотвращены в школах и колледжах Тюменской области, Красноярска, Сахалина, Саратова, Керчи и других городов.
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2020-06-15T12:00
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РИА Новости
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60
предотвращение нападения на школу в волгограде, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия

ФСБ показала арсенал подростка, планировавшего нападение в Волгограде

12:00 15.06.2020 (обновлено: 12:02 15.06.2020)
10960
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал в понедельник видео, на котором оперативники допрашивают задержанного в Волгограде подростка, готовившего нападение на школу.
В видеоролике продолжительностью 1 минуту 24 секунды задержанный демонстрирует самодельные взрывные устройства - бомбы и коктейли Молотова, а также поражающие элементы (гайки, гвозди), которые он хранил у себя дома. Подросток поясняет оперативникам, что для подготовки коктейлей Молотова он использовал различные горючие жидкости, в том числе машинное масло и бензин. Он признается, что способы изготовления бомб он находил в интернете.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 11:24
Подросток в Волгограде планировал убить несколько человек в школе
Ранее в ФСБ России сообщили, что в Волгограде задержан подросток задержан за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.
Как уточнили в СК РФ, 14-летнему подростку инкриминируется совершение преступлений по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".
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Предотвращение нападения на школу в ВолгоградеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВолгоградПроисшествия
Популярные комментарии
Ясно же, что кто-то работает над российскими подростками. Вот и нужно вычислять их и по возможности их кураторов. Или это не остановится, а будет только наростать.
15 июня, 12:20
CCorddamon
1720005
Интересно, сколько времени ждали до исполнения 14 лет?
15 июня, 12:03
Адам Ваксель
1200015
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