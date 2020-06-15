https://ria.ru/20200615/1572935972.html
В ЦОДД рассказали о количестве машин в Москве в понедельник
2020-06-15T11:41
2020-06-15T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Количество машин в Москве
в понедельник составляет 99% от уровня прошлого года, по сравнению с прошлой неделей добавилось ещё 190 тысяч автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения.
"На 10 утра данные по машинам: минус 1% к прошлому году, плюс 190 тысяч машин к прошлой неделе",- сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также призвали жителей Москвы тщательно планировать время и маршруты своих поездок в будние дни, так как количество машин вышло на докарантинный уровень, и не забывать о личной санитарной безопасности при поездках: носить маски и перчатки, по возможности пользоваться средствами индивидуальной мобильности.
Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала, что в понедельник ожидается увеличение пассажиропотока в связи с тем, что многие москвичи выходят на работу после работы из дома в период самоизоляции.
Режим самоизоляции в Москве и пропускной режим были сняты мэром 9 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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