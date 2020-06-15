В ЦОДД рассказали о количестве машин в Москве в понедельник

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество машин в Количество машин в Москве в понедельник составляет 99% от уровня прошлого года, по сравнению с прошлой неделей добавилось ещё 190 тысяч автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения.

"На 10 утра данные по машинам: минус 1% к прошлому году, плюс 190 тысяч машин к прошлой неделе",- сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также призвали жителей Москвы тщательно планировать время и маршруты своих поездок в будние дни, так как количество машин вышло на докарантинный уровень, и не забывать о личной санитарной безопасности при поездках: носить маски и перчатки, по возможности пользоваться средствами индивидуальной мобильности.

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала, что в понедельник ожидается увеличение пассажиропотока в связи с тем, что многие москвичи выходят на работу после работы из дома в период самоизоляции.

Режим самоизоляции в Москве и пропускной режим были сняты мэром 9 июня.