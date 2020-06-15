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Глава Минприроды назвал условия допуска туристов в заповедники
2020-06-15T12:26
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
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туризм, новости - туризм, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, общество

Глава Минприроды назвал условия допуска туристов в заповедники

11:40 15.06.2020 (обновлено: 12:26 15.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТуристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Доступ туристов в федеральные охраняемые природные территории будет открыт после снятия ограничений в регионах, где они расположены, сообщил РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Ранее министр говорил о возможном открытии заповедных территорий, куда доступ был ограничен в апреле в связи с пандемией коронавируса, в конце июня.
"Особо охраняемые природные территории готовы к приему туристов и с нетерпением их ждут. Время карантина многие ООПТ провели с пользой и посвятили его очистке территорий, обустройству экотроп, ремонту дорог и другим подготовительным мероприятиям. Разумеется, при определении сроков снятия ограничений на прием посетителей подведомственные Минприроды России учреждения на местах руководствуются нормами, определенными постановлениями глав регионов", - сказал Кобылкин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинОбщество
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