Глава Минприроды назвал условия допуска туристов в заповедники

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Доступ туристов в федеральные охраняемые природные территории будет открыт после снятия ограничений в регионах, где они расположены, сообщил РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Ранее министр говорил о возможном открытии заповедных территорий, куда доступ был ограничен в апреле в связи с пандемией коронавируса, в конце июня.
"Особо охраняемые природные территории готовы к приему туристов и с нетерпением их ждут. Время карантина многие ООПТ провели с пользой и посвятили его очистке территорий, обустройству экотроп, ремонту дорог и другим подготовительным мероприятиям. Разумеется, при определении сроков снятия ограничений на прием посетителей подведомственные Минприроды России учреждения на местах руководствуются нормами, определенными постановлениями глав регионов", - сказал Кобылкин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.