Глава Минприроды назвал условия допуска туристов в заповедники

"Особо охраняемые природные территории готовы к приему туристов и с нетерпением их ждут. Время карантина многие ООПТ провели с пользой и посвятили его очистке территорий, обустройству экотроп, ремонту дорог и другим подготовительным мероприятиям. Разумеется, при определении сроков снятия ограничений на прием посетителей подведомственные Минприроды России учреждения на местах руководствуются нормами, определенными постановлениями глав регионов", - сказал Кобылкин.