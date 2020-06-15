https://ria.ru/20200615/1572935545.html
Жириновский предложил перенести начало учебного года
2020-06-15T11:36
2020-06-15T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лдпр
владимир жириновский
образование - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лдпр, владимир жириновский, образование - общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
"Давайте учебный год для школьников и студентов начинать с 1 октября, а сентябрь сделаем месяцем каникул. При этом учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"И не нужно отвергать это предложение лишь на основании того, что все привыкли проводить День знаний 1 сентября. А болеть в холодной стране тоже все привыкли? Так, может быть, поможем людям больше времени проводить в теплой климатической зоне и болеть поменьше?" — пояснил парламентарий.
По его мнению, ничего страшного в переносе нет и привыкнуть к новой дате Дня знаний можно.
Ранее Жириновский неоднократно высказывался за перенос начала учебного года с сентября на октябрь. Минобрнауки, в свою очередь, отмечало, что планов переносить эту дату, ставшую уже традицией, нет. Кроме того, сообщало министерство, против переноса высказываются также родительское и педагогическое сообщества.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.