В Петербурге один человек пострадал при хлопке на строящемся корабле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при хлопке на строящемся в Петербурге патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин", сообщили РИА Новости в пресс-службе Адмиралтейских верфей.
"Произошел хлопок на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин". Один человек пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказала собеседница агентства.
Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" – головной корабль, строящийся для ВМФ РФ на Адмиралтейских верфях.
30 сентября 2019, 14:29На Адмиралтейских верфях в 2020 году заложат третий рыболовный супертраулер
Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ. Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.
Многофункциональный патрульный корабль ледового класса будет способен преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Он имеет водоизмещение около 9 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину - около 20 метров, полная скорость - около 18 узлов, автономность плавания - около 70 суток. Корабль будет оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом артиллерийской установкой. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. На корабле будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.