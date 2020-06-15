У задержанного в Волгограде подростка изъяли 18 коктейлей Молотова

"По данным следствия, сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова". По данному факту незамедлительно были организованы оперативные мероприятия, в рамках которых преступная деятельность подростка была пресечена. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.