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У задержанного в Волгограде подростка изъяли 18 коктейлей Молотова
2020-06-15T11:18
предотвращение нападения на школу в волгограде
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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предотвращение нападения на школу в волгограде, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия

У задержанного в Волгограде подростка изъяли 18 коктейлей Молотова

11:18 15.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. У задержанного в Волгограде подростка изъяли 18 коктейлей Молотова, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в Волгограде задержан подросток задержан за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.
Как уточнили в СК РФ, 14-летнему подростку инкриминируется совершение преступлений по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".
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"По данным следствия, сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова". По данному факту незамедлительно были организованы оперативные мероприятия, в рамках которых преступная деятельность подростка была пресечена. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.
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Предотвращение нападения на школу в ВолгоградеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВолгоградПроисшествия
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