В Москве за сутки выявили 1359 случаев COVID-19

Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Калмыкии - девять случаев, Ненецком автономном округе - три случая, Севастополе - два. Согласно данным оперштаба, ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено за сутки в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.