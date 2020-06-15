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Распространение нового коронавируса
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В Москве за сутки выявили 1359 случаев COVID-19
2020-06-15T10:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве за сутки выявили 1359 случаев COVID-19

10:54 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Москве – 1 359, Подмосковье – 689 и Петербурге – 252, меньше всего в Калмыкии, НАО и Севастополе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки в России зарегистрировано 8 246 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах страны.
"Распределение по субъектам: Москва - 1 359, Московская область - 689, Санкт-Петербург - 252", - говорится в сообщении.
Еще 233 случая заболевания зарегистрированы в Свердловской области, 220 - в Воронежской, 209 - в Нижегородской.
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Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Калмыкии - девять случаев, Ненецком автономном округе - три случая, Севастополе - два. Согласно данным оперштаба, ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено за сутки в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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