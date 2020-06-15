В Москве за сутки выявили 1359 случаев COVID-19

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Москве – 1 359, Подмосковье – 689 и Петербурге – 252, меньше всего в Калмыкии, НАО и Севастополе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки в России зарегистрировано 8 246 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах страны.
"Распределение по субъектам: Москва - 1 359, Московская область - 689, Санкт-Петербург - 252", - говорится в сообщении.
Еще 233 случая заболевания зарегистрированы в Свердловской области, 220 - в Воронежской, 209 - в Нижегородской.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Калмыкии - девять случаев, Ненецком автономном округе - три случая, Севастополе - два. Согласно данным оперштаба, ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено за сутки в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.