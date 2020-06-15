Россиянам в Шри-Ланке приостановят соцпомощь при отказе от вылета 18 июня

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике обратило внимание росграждан, что в случае отказа воспользоваться возможностью вылета из страны 18 июня по маршруту Коломбо-Москва им будет приостановлена выплата соцпомощи от российского правительства.
"Обращаем внимание находящихся в Шри-Ланке российских граждан, что в случае отказа воспользоваться возможностью вылететь в Россию вывозным рейсом No. FV/SDM-6266 по маршруту Коломбо-Москва 18 июня, выплата им социальной помощи, предоставляемой в рамках постановления правительства Российской Федерации от 03.05.2020 г. No. 433, будет приостановлена", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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