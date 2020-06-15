Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея перенесла дату открытия для посетителей на 3 июля, в этот день заработают здания музея в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в понедельник.