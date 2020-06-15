Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200615/1572931256.html
Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля
2020-06-15T11:07
культура
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости культуры
зельфира трегулова
москва
третьяковская галерея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152403/05/1524030593_0:119:3217:1929_1400x0_80_0_0_67dadd92cea162e44bd206a753f06edd.jpg
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572931256.html?chat_room_id=1572931256
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152403/05/1524030593_0:119:3217:1929_1400x0_80_0_0_67dadd92cea162e44bd206a753f06edd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152403/05/1524030593_244:0:2975:2048_1400x0_80_0_0_7b16bf65cfa265094a34216e8260d1c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152403/05/1524030593_585:0:2633:2048_1400x0_80_0_0_47449a43f271ecddf3f32074c9e1399f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, зельфира трегулова, москва, третьяковская галерея

Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля

10:37 15.06.2020 (обновлено: 11:07 15.06.2020)
225
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея перенесла дату открытия для посетителей на 3 июля, в этот день заработают здания музея в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в понедельник.
"Государственная Третьяковская галерея скорректировала даты открытия для посетителей: двери здания в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу откроются для гостей 3 июля", - говорится в сообщении.
Ранее директор музея Зельфира Трегулова сообщала в интервью РИА Новости, что Новая Третьяковка откроется для посетителей новой выставкой "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", посвященной эпохе застоя, также для зрителей будет открыта выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".
Трегулова ранее также сообщала, что Третьяковская галерея рассчитывает открыться для посетителей после снятия ограничительных мер в Москве 16 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
200300
Обсудить 0
КультураКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости культурыЗельфира ТрегуловаМоскваТретьяковская галерея
Рекомендуем
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на заявление "Современника" в защиту Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Актер Михаил Ефремов
Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Алена Верди
Потерпевшая прокомментировала смерть лжехирурга Алены Верди
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
В Германии ответили Трампу на слова о защите от России
Военнослужащие на Тверской улице перед репетицией парада на Красной площади
Праздничные шествия не будут проводить в 13 городах из-за коронавируса
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Певец Николай Расторгуев
Агутин прокомментировал странный вид Расторгуева на фото
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Генерал-полковник отреагировал на ролик Киркорова про десантников
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
06:46Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева
06:38СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
06:32В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
06:30На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
06:28Жириновский предложил поделить США на две части
06:25В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
06:21В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния