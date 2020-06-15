Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея перенесла дату открытия для посетителей на 3 июля, в этот день заработают здания музея в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в понедельник.
"Государственная Третьяковская галерея скорректировала даты открытия для посетителей: двери здания в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу откроются для гостей 3 июля", - говорится в сообщении.
Ранее директор музея Зельфира Трегулова сообщала в интервью РИА Новости, что Новая Третьяковка откроется для посетителей новой выставкой "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", посвященной эпохе застоя, также для зрителей будет открыта выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".
Трегулова ранее также сообщала, что Третьяковская галерея рассчитывает открыться для посетителей после снятия ограничительных мер в Москве 16 июня.
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