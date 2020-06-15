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В СЖУ призвали не делить сотрудников СМИ на "правильных и неправильных"
2020-06-15T10:12
ситуация на украине
василий муравицкий
страна.ua
олесь бузина
правый сектор
павел шеремет
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В СЖУ призвали не делить сотрудников СМИ на "правильных и неправильных"

10:12 15.06.2020
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© Фото : Національна спілка журналістів України Украинский журналист Сергей Томиленко
Украинский журналист Сергей Томиленко
© Фото : Національна спілка журналістів України
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины осудил разделение в стране сотрудников СМИ на "правильных и неправильных" и призвал правоохранителей прилагать надлежащие усилия для борьбы с препятствованием журналистской деятельности.
По данным Нацсоюза, во время акций протеста в Киеве 11-12 июня сторонники экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко препятствовали журналистской деятельности сотрудников информационного агентства "Шарий.net". Корреспондентов называли "пропагандистами" и в их адрес звучали угрозы, а 12 июня к ним была применена физическая сила.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". В Союзе убеждены, если у граждан есть претензии к материалам определенных медиа, то такие вопросы нужно решать в правовом поле, а не нападать, угрожать, оскорблять и травить журналистов. Также представители правоохранительных органов должны прилагать надлежащие усилия для борьбы с препятствием журналистской деятельности, и агрессия и травля работников СМИ должны наказываться", - цитирует заявление Нацсоюза глава организации Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в понедельник.

Союз журналистов также призвал представителей СМИ осуждать любые проявления препятствования журналистской деятельности и не поощрять разделение журналистов на "правильных" и "неправильных".
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Михаил Пореченков
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Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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Ситуация на УкраинеВасилий МуравицкийСтрана.uaОлесь БузинаПравый секторПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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