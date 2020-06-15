В СЖУ призвали не делить сотрудников СМИ на "правильных и неправильных"

"Национальный союз журналистов Украины осуждает разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". В Союзе убеждены, если у граждан есть претензии к материалам определенных медиа, то такие вопросы нужно решать в правовом поле, а не нападать, угрожать, оскорблять и травить журналистов. Также представители правоохранительных органов должны прилагать надлежащие усилия для борьбы с препятствием журналистской деятельности, и агрессия и травля работников СМИ должны наказываться", - цитирует заявление Нацсоюза глава организации Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в понедельник.