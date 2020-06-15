Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572929489.html
В России появились в продаже Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt
2020-06-15T15:21
россия
авто
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147669/24/1476692432_10:0:862:479_1400x0_80_0_0_d398bdf449d4addd005d5f477858388c.jpg
https://ria.ru/20200118/1563579015.html
https://ria.ru/20200121/1563661012.html
россия
узбекистан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572929489.html?chat_room_id=1572929489
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147669/24/1476692432_10:0:862:479_1400x0_80_0_0_d398bdf449d4addd005d5f477858388c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147669/24/1476692432_116:0:755:479_1400x0_80_0_0_baf0e14cd811bfc6eb0b85ce3884a69c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147669/24/1476692432_196:0:675:479_1400x0_80_0_0_797fea65d1a76abd777f445080bb7d0c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, узбекистан

В России появились в продаже Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt

10:06 15.06.2020 (обновлено: 15:21 15.06.2020)
7575
© Фото : RavonАвтомобиль Chevrolet Spark (Ravon R2)
Автомобиль Chevrolet Spark (Ravon R2)
© Фото : Ravon
Автомобиль Chevrolet Spark (Ravon R2) . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".
"15 июня 2020 года в рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. По условиям достигнутых General Motors и UzAuto Motors договоренностей, данные модели также реализуются на экспортных рынках Белоруссии и Казахстана", - говорится в сообщении компании.
Автомобиль KIA Rio
18 января, 15:16
Названы самые популярные иномарки в России
Отмечается, что покупателям предложены компактный городской хэтчбек Spark (Ravon R2) с двигателем объемом 1,25 литра (85 л.с.) и автоматической коробкой передач по цене от 720 тысяч рублей, а также Chevrolet Nexia (Ravon R3) и Chevrolet Cobalt (Ravon R4) в размерном В-классе с двигателями 1,5 литра 105 и 106 лошадиных сил, стоимостью от 700 и от 750 тысяч рублей соответственно.
Как поясняет дистрибьютор, дилерская сеть в РФ формируется на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров General Motors, а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда. Сам Ravon возобновлял продажи в России осенью прошлого года, но больших успехов не добился - к концу 2019 года было продано лишь 683 машины.
Автомобиль Ford Focus III
21 января, 10:58
Названы самые популярные в России иномарки с пробегом
"На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват. Первые из них начинают работу уже сегодня, а в самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, и других городах миллионниках. Дилерские предприятия будут оказывать весь спектр услуг, соблюдая рекомендованные стандарты бренда", - поясняет компания.
"На этот год перед нами больше стоят операционные цели нежели количественные, но по позитивному сценарию мы планируем выйти к концу 2020 года на объем продаж в 10 тысяч машин", - говорит исполнительный директор "Келес Рус" Вадим Артамонов.
В апреле 2019 года "Узавтопром", GM и GM Korea Supplier Association подписали меморандум о взаимопонимании и поддержке развития автомобильной отрасли Узбекистана. Первоначально UzAuto Motors планировала начать продажи моделей в РФ под брендом Chevrolet в марте. Ранее автозавод сообщал, что реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года. Предприятие UzAuto Motors было переименовано из GM Uzbekistan летом 2019 года, 100% владельцем завода является "Узавтопром", на предприятии в настоящее время можно выпускать до 270 тысяч машин в год десяти различных марок.
12100109
Обсудить 0
РоссияАвтоУзбекистан
Рекомендуем
Певица Любовь Успенская
Эксперт ОП заявил, что Успенская оказывает "медвежью услугу" Ефремову
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Чешский посол прибыл в МИД России
Источник: посла Чехии вызвали в МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Сотрудники ФСБ РФ
В Крыму задержали мужчину с разорванным паспортом Украины
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Алена Верди
РЕН назвал причину смерти лжехирурга Алены Верди
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Посол США в Москве возмутился приговором Уилану
Побережье острова Итуруп
В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
06:46Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева
06:38СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
06:32В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
06:30На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
06:28Жириновский предложил поделить США на две части
06:25В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
06:21В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
06:19В Гонконге планируют ослабить некоторые карантинные ограничения
06:06Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT
Лента новостейМолния