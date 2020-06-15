Минприроды предложило проводить аукционы на недра онлайн

"Вместе с тем, в настоящее время готовятся поправки в законодательство о недрах, предусматривающие возможность проведения электронных аукционов, что позволит избежать такой проблемы в будущем", - сказал Кобылкин.

Также министр отметил, что из-за ограничений на фоне карантина было смещено начало полевого сезона в геологоразведке. "Это может привести к невозможности выполнения полного объема геологоразведочных работ, предусмотренного проектом", - предупредил министр. При этом Кобылкин отметил, что нефтегазовые компании продолжают активно подавать заявки на предоставление участков недр для геологического изучения за счет собственных средств, а также включения участков недр для предоставления в пользование в аукционном порядке.