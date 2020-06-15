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Минприроды предложило проводить аукционы на недра онлайн
2020-06-15T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, экономика

Минприроды предложило проводить аукционы на недра онлайн

09:42 15.06.2020 (обновлено: 11:36 15.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минприроды РФ готовит поправки в закон о недрах по возможному проведению электронных аукционов на недра, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин.
По словам министра, карантинные мероприятия и запрет на перемещение между субъектами РФ затруднили возможность участия заявителей в торгах. В этой связи Роснедра приняли решение перенести проведение данных мероприятий, запланированных на ближайшее время, на более поздний период, напомнил он.
"Вместе с тем, в настоящее время готовятся поправки в законодательство о недрах, предусматривающие возможность проведения электронных аукционов, что позволит избежать такой проблемы в будущем", - сказал Кобылкин.
Также министр отметил, что из-за ограничений на фоне карантина было смещено начало полевого сезона в геологоразведке. "Это может привести к невозможности выполнения полного объема геологоразведочных работ, предусмотренного проектом", - предупредил министр. При этом Кобылкин отметил, что нефтегазовые компании продолжают активно подавать заявки на предоставление участков недр для геологического изучения за счет собственных средств, а также включения участков недр для предоставления в пользование в аукционном порядке.
В апреле Минприроды РФ предложило продлить лицензии недропользователей, действие которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, для поддержки на время ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинЭкономика
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