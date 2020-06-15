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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200615/1572928075.html
Минприроды предложило правительству поддержать нефтесервисные компании
2020-06-15T11:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
нефть
экономика
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федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, нефть, экономика

Минприроды предложило правительству поддержать нефтесервисные компании

09:32 15.06.2020 (обновлено: 11:36 15.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минприроды РФ обратилось в Минэкономразвития и правительство с предложением по системной поддержке нефтесервисных компаний, Роснедра также готовы принять участие в создании условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин с применением отечественных технологий и оборудования, заявил в интервью РИА Новости глава МПР Дмитрий Кобылкин.
"Стабильный и развитый нефтесервисный сектор – залог эффективного освоения нефтегазовых ресурсов. Поэтому, конечно, мы поддерживаем данную инициативу. Со своей стороны Минприроды обратились в Минэкономразвития и в правительство с предложением по системной поддержке компаний, оказывающих широкий спектр геологоразведочных услуг", - ответил Кобылкин на вопрос о создании фонда незаконченных скважин для поддержки нефтесервисной отрасли РФ.
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"Насколько мне известно, Роснедра также готовы принять участие в создании условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин с применением отечественных технологий и оборудования", - добавил он.
Министр также отметил, что в настоящее время термин "незаконченная нефтяная скважина" не закреплен на законодательном уровне.
Глава Минэнерго Александр Новак в конце апреля говорил, что падение заказов в нефтесервисной отрасли РФ может достичь 30-40%. Это может затруднить восстановление производства в нефтегазовой отрасли по мере прохождения кризиса на рынке. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин для поддержания нефтесервиса. Минэнерго и Минфин уже представили соответствующие предложения, которые поддержала правкомиссия по повышению устойчивости российской экономики.
Кроме того, глава государства поручил при необходимости включить в перечень системообразующих нефтесервисные предприятия с выручкой более 1 миллиарда рублей в год.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинНефтьЭкономика
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