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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
2020-06-15T12:41
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, экономика

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

09:16 15.06.2020 (обновлено: 12:41 15.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. После снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, россияне хотели бы зарабатывать в среднем днем 74 тысячи рублей в месяц. Это следует из результатов опроса сервиса "Работа.ру", сообщает РБК.
Каждый пятый респондент (21%) хотел бы получать более 100 тысяч рублей, 29% согласны на зарплату от 50 до 70 тысяч рублей, 27% устроил бы доход от 30 до 50 тысяч рублей.
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Размер желаемой заработной платы отличается в зависимости от региона. Так, большинство москвичей хотели бы получать в среднем 82 тысячи рублей, а жители Санкт-Петербурга — 72 тысячи рублей.
Также отличаются запросы мужчин и женщин. В среднем первые хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей, вторые — 61 тысячу рублей.
Опрос проводился в июне. В нем приняли участие 4,9 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны.
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