https://ria.ru/20200615/1572927403.html
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
2020-06-15T09:16
2020-06-15T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:424:2730:1960_1400x0_80_0_0_82dfcb69776954eac47fcf197678467e.jpg
https://ria.ru/20200615/1572926186.html
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572927403.html?chat_room_id=1572927403
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:424:2730:1960_1400x0_80_0_0_82dfcb69776954eac47fcf197678467e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_e434b283f0275693b776a9a4f38513f6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_215:0:2263:2048_1400x0_80_0_0_c8779d1ec230729c3f5dae2213a44397.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, экономика
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
После снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
, россияне хотели бы зарабатывать в среднем днем 74 тысячи рублей в месяц. Это следует из результатов опроса сервиса "Работа.ру", сообщает РБК
.
Каждый пятый респондент (21%) хотел бы получать более 100 тысяч рублей, 29% согласны на зарплату от 50 до 70 тысяч рублей, 27% устроил бы доход от 30 до 50 тысяч рублей.
Размер желаемой заработной платы отличается в зависимости от региона. Так, большинство москвичей
хотели бы получать в среднем 82 тысячи рублей, а жители Санкт-Петербурга
— 72 тысячи рублей.
Также отличаются запросы мужчин и женщин. В среднем первые хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей, вторые — 61 тысячу рублей.
Опрос проводился в июне. В нем приняли участие 4,9 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны.