Глава РЖД предложил сохранить ставку налога на имущество в 1,6%

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Генеральный директор РЖД Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% как минимум до 2024 года и желательно бессрочно, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Согласно сообщению организации, 11 июня 2020 года состоялось онлайн-заседание бюро правления РСПП. При участии первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова обсуждались предложения в проект общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Белозеров на нем отметил, что РЖД практически готово к размещению бессрочных облигаций, а сохранение налога на имущество в 1,6% могло бы помочь компании поддержать грузоотправителей.

"У нас остался с Центробанком последний шаг - выпуск решения. Проспект уже зарегистрирован, сейчас - выпуск решения. Хотел попросить сохранить до 2024 года как минимум, а вообще, желательно бессрочно, ставку налога на имущества 1,6%. Поскольку мы бы тогда дополнительно посмотрели по нашим тарифным решениям и лучше поддержали правильными тарифными решениями наших грузоотправителей", - приводятся в сообщении слова главы РЖД.

Генеральный директор РЖД на совещании по транспорту у президента России Владимира Путина 7 мая попросил сохранить в будущем году размер ставки налога на имущество объектов инфраструктуры на уровне 2020 года. Белозеров отмечал, что это вопрос для РЖД очень важный. В 2021 году, в соответствии с Налоговым кодексом, ставка налога на имущество объектов инфраструктуры должна была увеличиться с 1,6% до 2,2%. Это, пояснял глава РЖД, приведет к росту затрат компаний.

Белозеров просил сохранить размер ставки на уровне 2020 года, а все сэкономленные от этого средства обещал направить на реализацию инвестиционной программы. Путин позднее поручал подготовить предложения по сохранению с 2021 года ставки налога на имущество объектов железнодорожной инфраструктуры в размере 1,6%.