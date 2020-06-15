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В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса
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экономика
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экономика

В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса

08:29 15.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПарикмахерская
Парикмахерская
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество ликвидаций компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 40% в годовом выражении в апреле и мае, несмотря на пандемию, следует из отчета о состоянии малого и среднего бизнеса в России, который подготовил банк "Точка".
Как говорится в отчете, в апреле этого года из-за ограничительных мер упало число регистраций новых предприятий, хотя именно апрель обычно становится пиковым месяцем. Если сравнивать с мартом 2020 года, то число регистраций упало в 3 раза, а если с апрелем 2019 года - то в 4 раза.
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Ослабление режима самоизоляции в мае не дало большого эффекта: количество зарегистрированных компаний выросло на 18% по сравнению с апрелем, но все еще в 2,2 раза ниже, чем в мае 2019 года, отмечают исследователи. Однако одновременно с этим не выросло количество ликвидаций, а даже снизилось по сравнению с предыдущим годом.
"В апреле-мае 2020 (в каждом месяце 69 и 65 тысяч - ред.) ликвидаций на 40% меньше, чем в марте 2020 года (115,1 тысячи - ред.), и на 40% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это может говорить о желании предпринимателей продолжать деятельность при изменении экономической ситуации к лучшему", - говорится в отчете.
Примечательно, что в этом году предприниматели не спешат открывать сезонный - летний бизнес. Обычно его регистрируют в апреле-июле и ликвидируют в сентябре-октябре, отмечают исследователи. В апреле-мае этого года число регистраций в сезонных отраслях в 4 раза меньше по сравнению с теми же месяцами прошлого года.
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