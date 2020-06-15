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В Кузбассе выявили 20 новых случаев COVID-19
2020-06-15T07:35
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сергей цивилев
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В Кузбассе выявили 20 новых случаев COVID-19

07:35 15.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 20 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста девяносто восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот пятьдесят семь больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
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Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, девять новых случаев выявлено в Кемерово, четыре – в Новокузнецке, по два – в Анжеро-Судженске, Белово и Междуреченске, один – в Кемеровском районе.
Среди новых выздоровевших по два человека из Кемерово, Анжеро-Судженска и Гурьевска, по одному – из Белово и Новокузнецка.
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлено 1062 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 398 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8958 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровский районГурьевскНовокузнецкОбщество
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