В Кузбассе выявили 20 новых случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 20 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста девяносто восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот пятьдесят семь больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, девять новых случаев выявлено в Кемерово, четыре – в Новокузнецке, по два – в Анжеро-Судженске, Белово и Междуреченске, один – в Кемеровском районе.
Среди новых выздоровевших по два человека из Кемерово, Анжеро-Судженска и Гурьевска, по одному – из Белово и Новокузнецка.
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлено 1062 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 398 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8958 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.