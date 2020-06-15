В Кузбассе выявили 20 новых случаев COVID-19

"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже триста девяносто восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса шестьсот пятьдесят семь больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.