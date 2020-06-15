https://ria.ru/20200615/1572924218.html
В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
2020-06-15T07:02
2020-06-15T07:02
амурская область
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1200x0_80_0_0_b6f7d71c87edd0df5573c7ffe4cc3c42.jpg
https://ria.ru/20200615/1572923899.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572924218.html?chat_room_id=1572924218
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1200x0_80_0_0_b6f7d71c87edd0df5573c7ffe4cc3c42.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1200x0_80_0_0_5b5c2c888af33612a623c094d9af8e35.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_150:0:1808:1658_1200x0_80_0_0_e05a2081e603493569fa8d76a89c75d8.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости.
Следователи в Приамурье
начали проверку размещенной в соцсетях видеозаписи, свидетельствующей о психологическом насилии над ребёнком, сообщает региональное СУСК РФ.
В Instagram местная жительница опубликовала видео, снятое в коридоре жилого дома. На нем через дверь слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима, а девочка плачет. Автор видео пишет, что скандалы в квартире происходят из-за алкоголя, туда уже вызывали полицию.
"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки по размещенной в социальных сетях видеозаписи о совершенном психологическом насилии над несовершеннолетним ребёнком", - говорится в сообщении.
Следователи дадут правовую оценку событиям, запечатленным на видео.
Кроме того, проверку проведет прокуратура Благовещенска
. Надзорное ведомство даст оценку действиям сотрудников полиции и органов опеки. "Будут изучены и детально оценены все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетней", - отмечает прокуратура.