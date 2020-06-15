В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком

В Instagram местная жительница опубликовала видео, снятое в коридоре жилого дома. На нем через дверь слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима, а девочка плачет. Автор видео пишет, что скандалы в квартире происходят из-за алкоголя, туда уже вызывали полицию.