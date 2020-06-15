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В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
2020-06-15T07:02
амурская область
благовещенск
происшествия
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амурская область, благовещенск, происшествия

В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком

07:02 15.06.2020
157
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. Следователи в Приамурье начали проверку размещенной в соцсетях видеозаписи, свидетельствующей о психологическом насилии над ребёнком, сообщает региональное СУСК РФ.
В Instagram местная жительница опубликовала видео, снятое в коридоре жилого дома. На нем через дверь слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима, а девочка плачет. Автор видео пишет, что скандалы в квартире происходят из-за алкоголя, туда уже вызывали полицию.
"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки по размещенной в социальных сетях видеозаписи о совершенном психологическом насилии над несовершеннолетним ребёнком", - говорится в сообщении.
Следователи дадут правовую оценку событиям, запечатленным на видео.
Кроме того, проверку проведет прокуратура Благовещенска. Надзорное ведомство даст оценку действиям сотрудников полиции и органов опеки. "Будут изучены и детально оценены все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетней", - отмечает прокуратура.
Сотрудник полиции
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Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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