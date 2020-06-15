В Якутии возьмут под медицинское наблюдение детей, выезжающих в районы

"Для того чтобы максимально обезопасить наше детское население, я подписал указ о дополнительных мерах медицинского наблюдения за теми детьми, которые выезжают в районы республики… В случае прибытия детей из города родителям и родственникам предписано в обязательном порядке уведомлять об этом местную администрацию", - отметил глава республики.