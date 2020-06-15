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В Якутии возьмут под медицинское наблюдение детей, выезжающих в районы
2020-06-15T06:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, общество

В Якутии возьмут под медицинское наблюдение детей, выезжающих в районы

06:41 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯКУТСК, 15 июн – РИА Новости. Дети, выезжающие в районы Якутии, будут находиться под медицинским наблюдением, их родители должны уведомить местные администрации, сообщил глава республики Айсен Николаев на брифинге оперативного штаба.
По словам Николаева, за минувшие выходные число зарегистрированных случаев коронавируса в регионе выросло с 2968 до 3122, за последние сутки выявлено 85 новых инфицированных, в том числе 71 случай – в Якутске. 24 человека находятся в тяжелом состоянии. За весь период выздоровели 1834 человека.
"Для того чтобы максимально обезопасить наше детское население, я подписал указ о дополнительных мерах медицинского наблюдения за теми детьми, которые выезжают в районы республики… В случае прибытия детей из города родителям и родственникам предписано в обязательном порядке уведомлять об этом местную администрацию", - отметил глава республики.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 июня из порядка 1,5 тысячи людей на излечении 23% составляют дети. Среди тех, кто проходит лечение амбулаторно, 36% - детское население. Районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскОбщество
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