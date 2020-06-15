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В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
2020-06-15T06:33
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, инчхон, в мире

В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19

06:33 15.06.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 37 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 121, выздоровели 10 730 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек.
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По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 24 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, 13 завезены из-за границы. Географически семь случаев зафиксированы в Сеуле, 10 - в провинции Кёнгидо, еще восемь в Инчхоне, остальные по всей стране. Семь зараженных выявлены на карантинном досмотре.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 107 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 164 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 62 человека – в спортзалах.
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За минувшие сутки из больниц выписаны 27 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 730, что составляет 88,5%. Общее число жертв составляет 277. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,1 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1346 случаев завезли из-за границы, из них 85,4% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 577 зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулИнчхонВ мире
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