Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572923832.html
В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
2020-06-15T06:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151677/62/1516776288_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_0c602b5b86855d11e7bfe0a8c927bfcb.jpg
https://ria.ru/20200615/1572921332.html
амурская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572923832.html?chat_room_id=1572923832
Новости
ru-RU
45
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151677/62/1516776288_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_0c602b5b86855d11e7bfe0a8c927bfcb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151677/62/1516776288_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_71488ee33e74500c4fdd9ba86b3d7e05.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151677/62/1516776288_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_3b1bd3e25eaf0f94e76faf3b79037b85.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество

В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки

06:23 15.06.2020
45
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка читает книгу в библиотеке
Девушка читает книгу в библиотеке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Девушка читает книгу в библиотеке. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. Работу библиотек в ограниченном режиме – без открытия читальных залов - разрешено возобновить в Приамурье с 17 июня, сообщило правительство региона.
"Решением оперативного штаба библиотекам на всей территории Амурской области разрешено обслуживать посетителей через абонемент, то есть выдавать и принимать книги. Читальные залы функционировать не будут. Такое решение принято с учетом того, что школьникам и студентам необходимо за летний период прочитать заданный в рамках образовательной программы список литературы", - говорится в сообщении.
Абонементы в библиотеках будут работать с соблюдением противоэпидемиологический мер. В учреждениях установят санитайзеры и организуют карантинные комнаты для книг.
Открыть для посетителей государственные библиотеки - Амурскую областную детскую и Амурскую областную научную - планируется 17 июня, отмечают власти региона.
Всего в Амурской области выявлено 1018 случаев коронавируса, 321 человек выздоровел, пять умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Невский проспект в Санкт-Петербурге
01:16Распространение нового коронавируса
В Петербурге заработают парикмахерские, библиотеки и бани
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
Пхеньян
КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
Культурный центр Интеграция
Фестиваль "Точка перемещения", посвященный миграции, пройдет онлайн
Инспектор дорожно-патрульной службы
В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Якутии возьмут под медицинское наблюдение детей, выезжающих в районы
Вид на Пекин
В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
Медицинские работники проходят дезинфекцию в Китае
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19
В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
Аэропорт Благовещенск
В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Слитки золота
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
Посев сои во время весенних полевых работ в Краснодарском крае
Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Торгпред считает, что в КНР должен функционировать российский банк
07:27На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села
07:26Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
Лента новостейМолния