В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки

"Решением оперативного штаба библиотекам на всей территории Амурской области разрешено обслуживать посетителей через абонемент, то есть выдавать и принимать книги. Читальные залы функционировать не будут. Такое решение принято с учетом того, что школьникам и студентам необходимо за летний период прочитать заданный в рамках образовательной программы список литературы", - говорится в сообщении.