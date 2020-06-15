https://ria.ru/20200615/1572923832.html
В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
2020-06-15T06:23
2020-06-15T06:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости.
Работу библиотек в ограниченном режиме – без открытия читальных залов - разрешено возобновить в Приамурье
с 17 июня, сообщило правительство региона.
"Решением оперативного штаба библиотекам на всей территории Амурской области разрешено обслуживать посетителей через абонемент, то есть выдавать и принимать книги. Читальные залы функционировать не будут. Такое решение принято с учетом того, что школьникам и студентам необходимо за летний период прочитать заданный в рамках образовательной программы список литературы", - говорится в сообщении.
Абонементы в библиотеках будут работать с соблюдением противоэпидемиологический мер. В учреждениях установят санитайзеры и организуют карантинные комнаты для книг.
Открыть для посетителей государственные библиотеки - Амурскую областную детскую и Амурскую областную научную - планируется 17 июня, отмечают власти региона.
Всего в Амурской области выявлено 1018 случаев коронавируса, 321 человек выздоровел, пять умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф