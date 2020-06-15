Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572923690.html
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
2020-06-15T06:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1200x0_80_0_0_938fd76c8e71972f345e6976eca59b36.jpg
https://ria.ru/20200614/1572906508.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572818281.html
2
пекин
китай
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572923690.html?chat_room_id=1572923690
Новости
ru-RU
5686
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1200x0_80_0_0_938fd76c8e71972f345e6976eca59b36.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_34:0:2766:2048_1200x0_80_0_0_a519fa72f22fc2650bd0048496d4011f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_253:0:2301:2048_1200x0_80_0_0_571d4f33994ac70885ba5e446047b83c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

06:09 15.06.2020 (обновлено: 06:37 15.06.2020)
5686
© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходят дезинфекцию в Китае
Медицинские работники проходят дезинфекцию в Китае
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проходят дезинфекцию в Китае
ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости. Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в субботу временно закрыли после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай ввели режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II.
Улица в Ухане во время карантина
Вчера, 12:06Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил шансы Пекина стать "вторым Уханем" из-за вспышки COVID-19
Сюй Хэцзянь подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры, проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, выявят источник инфекции, а также протестируют людей в очаге заражения и соседних районах.
Представители правительства Пекина также сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
Рак легких
Вчера, 02:00Сказано в эфире
Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19Легким людей, переболевших COVID-19, может быть нанесен серьезный урон. В чем он выражается и как проходит процесс регенерации, объяснил в интервью радио Sputnik пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.
До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не зарегистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
23439315
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Слитки золота
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Певица Любовь Успенская
Эксперт ОП рассказал о "медвежьей услуге" Успенской для Ефремова
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Борис Джонсон призвал не заниматься переписыванием истории
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Врач назвала частое осложнение у переболевших COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путин написал статью о Второй мировой войне
Жара в Москве
Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
Знаки доллара на табло курса валют
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Владимир Познер
Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Турецкие военные на севере Ирака
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе разработанной в Канаде UNIFIER на Яворивском полигоне во Львовской области
На Украину вернутся канадские военные инструкторы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Торгпред считает, что в КНР должен функционировать российский банк
07:27На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села
07:26Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
Лента новостейМолния