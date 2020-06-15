В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19

ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости. Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в субботу временно закрыли после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай ввели режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II.

Сюй Хэцзянь подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры, проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, выявят источник инфекции, а также протестируют людей в очаге заражения и соседних районах.

Представители правительства Пекина также сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.

При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не зарегистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.

По последним данным ВОЗ , в мире выявили более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек умерли.