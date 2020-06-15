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Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
2020-06-15T05:50
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

05:50 15.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Жара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее в беседе с РИА Новости синоптик предупредил о приближении второй волны тепла с понедельника. По его словам, температура на европейской территории России будет выше на четыре-пять градусов.
Ожидаемая температура в Москве на этой неделе, добавил специалист, будет более характерна для июля на юге Центрального Черноземья. Начиная со вторника температурный фон днем будет доходить до 30 градусов, а температура ночью будет составлять 17-20 градусов, добавил он.
"Температура будет выше многолетних значений примерно на пять-шесть градусов Цельсия. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста", — сказал Вильфанд.
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Синоптик также сообщил, что погода будет определяться приближением дня солнцестояния, когда лучи солнца становятся наиболее насыщенными.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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