Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее в беседе с РИА Новости синоптик предупредил о приближении второй волны тепла с понедельника. По его словам, температура на европейской территории России будет выше на четыре-пять градусов.
Ожидаемая температура в Москве на этой неделе, добавил специалист, будет более характерна для июля на юге Центрального Черноземья. Начиная со вторника температурный фон днем будет доходить до 30 градусов, а температура ночью будет составлять 17-20 градусов, добавил он.
"Температура будет выше многолетних значений примерно на пять-шесть градусов Цельсия. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста", — сказал Вильфанд.
Синоптик также сообщил, что погода будет определяться приближением дня солнцестояния, когда лучи солнца становятся наиболее насыщенными.