Вильфанд рассказал о новой "волне тепла" в Европейской России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По расчетам, до пятницы будет такая жаркая погода. Очередная волна тепла. Погода жаркая, без осадков, малооблачно. С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет 23-25 градусов, а во вторник — 25-30 градусов. Антициклональная погода, солнце будет сильно пригревать, поток теплых воздушных масс с юга. Мы переходим в режим жаркой погоды. Температура будет на Европейской территории выше нормы на четыре-пять градусов", — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что холод, который сейчас в центре, будет перемещаться на юго-восток, в Поволжье и Урал, там будет ниже нормы на два-три градуса.
В Поволжье температура будет около нормы, а на Урале и в Сибири — в Новосибирской, Омской и Томской областях — температура примерно на четыре-пять градусов ниже нормы.