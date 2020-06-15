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В Алеппо сотни беженцев нашли работу на вновь открывшейся фабрике
2020-06-15T05:41
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В Алеппо сотни беженцев нашли работу на вновь открывшейся фабрике

05:41 15.06.2020
190
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
АЛЕППО (Сирия), 15 июн – РИА Новости. Фабрика детской одежды в Алеппо, которую во время войны террористы разграбили, чтобы устроить здесь радиоточку, начала работу после восстановления и смогла дать работу 800 беженцам, рассказал журналистам директор раскроечного цеха Абдулла Али Набхан.
"Мы первыми вернулись в полностью разрушенный боевиками район. Восстановили из руин здание фабрики. И сразу же дали работу восьми сотням беженцев, которые только вернулись сюда. У них не было ни крыши над головой, ни работы. Сейчас они смогут накормить свои семьи и отстроить заново свои дома", - сказал Али Набхан.
По его словам, несмотря на наплыв новобранцев, на фабрике все равно не хватает кадров. Сейчас только в раскроечном цехе работают около 500 человек. Еще несколько сотен пока проходят обучение.
"Мы производим детский текстиль. От младенцев до детей до четырёх лет. Ежедневно мы выпускаем 1 тысячу -1,5 тысячи комплектов для новорожденных - там все шапочки, кофточки, подгузники. Все что нужно самым маленьким сирийцам", - рассказал директор цеха.
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Как отметил дизайнер Хусам Шабруни, даже в трудные времена на фабрике пытаются не отставать от международных веяний, когда речь идет о внешнем виде одежды. Что касается качества, то здесь сирийский текстиль даже превосходит европейский, уверен Шабруни.
"Наши вещи по качеству значительно превосходят то, что делают на европейских фабриках, потому, что сирийский хлопок - он самый лучший в мире, и при этом себестоимость наших вещей в несколько раз меньше. Со мной работают молодые ребята. И я горжусь нашей командой", - сказал дизайнер.
Это подтверждают и рабочие фабрики. У многих из них есть маленькие дети, которые носят только одежду, сшитую родителями.
"Гардероб моей семьи - самых маленьких - почти полностью состоит из вещей, пошитых мною. Я знаю, что все вещи здесь из высококачественного хлопка. Поэтому, покупаем только эту детскую одежду. У меня здесь работают все родственники. Как только мы вернулись, сразу пошли на открывшуюся фабрику. Кто-то кроит, кто-то шьёт. А я упаковываю вещи", - рассказала Мейсун Курди.
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Война в СирииАлеппо (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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