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Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве
2020-06-15T05:32
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
счетная палата рф
россельхозбанк
экономика
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), счетная палата рф, россельхозбанк, экономика

Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве

05:32 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосев сои во время весенних полевых работ в Краснодарском крае
Посев сои во время весенних полевых работ в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посев сои во время весенних полевых работ в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году Минсельхозом РФ и подконтрольными ему ведомствами выявила нарушения на общую сумму 900,7 миллиона рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.
"Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет министерство сельского хозяйства и подконтрольные ему Росрыболовство и Россельхознадзор. Проверка выявила нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 миллиона рублей. Почти две трети от этой суммы (650,1 миллиона рублей) приходится на Минсельхоз", - сказано в релизе.
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В частности, выявлены нарушения на 216,4 миллиона рублей при предоставлении межбюджетных трансфертов: по мнению СП, они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями.
Анализ предоставления субсидий Объединенной зерновой компании (ОЗК) на проведение закупочных и товарных интервенций выявил факты дополнительной нагрузки на бюджет порядка 419,7 миллиона рублей (расчетно) из-за уплаты процентов Россельхозбанку: несмотря на снижение в 2019 году ключевой ставки, министерство не проводило работу по снижению ставки по договорам ОЗК с банком-кредитором, говорится в сообщении.
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СП напоминает, что кассовое исполнение расходов Минсельхоза в 2019 году составило почти 292,416 миллиарда рублей (98,7% к сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2019 года): при этом основной объем неиспользованных ассигнований (45,4%, или 1,708 миллиарда рублей) приходится на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции АПК" и связан преимущественно с возмещением банкам доходов по кредитам сельхозпроизводителям. Отмечается и неравномерное расходование бюджетных средств: наименьшая доля израсходована в первом квартале (14,6%), наибольшая - во втором и четвертом кварталах (28,6% и 33,1% соответственно).
Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 миллиона рублей, многие – в сфере закупок: в частности, СП выявила ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ. По итогам проверки Россельхознадзора, отмечен ряд нарушений и недостатков, связанных с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств бюджета при закупках малого объема.
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Счетная палата РФРоссельхозбанкЭкономика
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