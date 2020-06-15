Счетная палата видит риски в росте экспорта "молочки" из России

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ видит риски того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет ее изъятия с внутреннего рынка, следует из отчета контрольного ведомства.

СП провела проверку исполнения в Минсельхозе РФ закона о федеральном бюджете на 2019 год. Кроме того, проводился анализ исполнения нацпроектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также проектов, входящих в состав нацпроектов.

Минсельхоз, в частности, являлся ответственным исполнителем за реализацию результатов федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (включен в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"). СП указывает, что в федеральном проекте предусмотрено увеличение объема экспорта мясной и молочной продукции к 2024 году до 2,8 миллиарда долларов в год (в том числе молочной продукции - до 0,8 миллиарда долларов).

При этом пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности России по молоку и молокопродуктам пока не достигнуты. Так, отмечается в документе, в 2017 году и 2018 году уровень самообеспеченности в пересчете на молоко составил 82% и 85,5% при установленном в Доктрине показателе не менее 90%.

"При этом в паспортах региональных проектов приняты обязательства по экспорту молока и молочной продукции, что может свидетельствовать о достижении значения показателя по экспорту данной продукции за счет ее изъятия с внутреннего продовольственного рынка, что создает риски дальнейшего снижения уровня продовольственной безопасности по данному виду продукции и может привести к увеличению объемов импортных поставок", - говорится в отчете СП.