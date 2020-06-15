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В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов
2020-06-15T05:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество

В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов

05:11 15.06.2020
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© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенск
Аэропорт Благовещенск
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Приамурья отменили самоизоляцию для пассажиров, прибывающих из других регионов России, сообщило правительство области.
"На последнем заседании оперативного штаба было принято решение о внесении ряда изменений в распоряжение губернатора…. Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России. Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости", - говорится в сообщении.
Самоизоляция по-прежнему будет необходима для граждан, приезжающих из-за рубежа и для людей старше 65 лет и из групп риска. Режим 14-дневного карантина также сохранится для вахтовых рабочих, прибывающих в Приамурье.
Всего в Амурской области выявлено 1018 случаев коронавируса, 321 человек выздоровел, пять умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьОбщество
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