В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Приамурья отменили самоизоляцию для пассажиров, прибывающих из других регионов России, сообщило правительство области.
"На последнем заседании оперативного штаба было принято решение о внесении ряда изменений в распоряжение губернатора…. Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России. Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости", - говорится в сообщении.
Самоизоляция по-прежнему будет необходима для граждан, приезжающих из-за рубежа и для людей старше 65 лет и из групп риска. Режим 14-дневного карантина также сохранится для вахтовых рабочих, прибывающих в Приамурье.
Всего в Амурской области выявлено 1018 случаев коронавируса, 321 человек выздоровел, пять умерли.
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