В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов

"На последнем заседании оперативного штаба было принято решение о внесении ряда изменений в распоряжение губернатора…. Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России. Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости", - говорится в сообщении.