Вывозной рейс из Сеула доставил во Владивосток свыше 100 россиян

"Всего из Республики Корея прилетели 259 человек, половина из которых – жители Приморского края. 111 пассажиров транзитом отправились в Москву, еще трое – в Иркутск. 85 человек разместили в обсерваторах Владивостока, остальные в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства", – говорится в сообщении.