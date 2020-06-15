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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572923167.html
Вывозной рейс из Сеула доставил во Владивосток свыше 100 россиян
2020-06-15T05:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аэрофлот
москва
сеул
владивосток
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Вывозной рейс из Сеула доставил во Владивосток свыше 100 россиян

05:06 15.06.2020
375
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту Владивостока
Самолеты в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолеты в аэропорту Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Вывозной рейс компании "Аэрофлот" доставил во Владивосток из Сеула свыше 100 человек, еще 111 полетели в Москву, сообщает правительство региона.
"Всего из Республики Корея прилетели 259 человек, половина из которых – жители Приморского края. 111 пассажиров транзитом отправились в Москву, еще трое – в Иркутск. 85 человек разместили в обсерваторах Владивостока, остальные в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства", – говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аэропорт в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:02Распространение нового коронавируса
Из Еревана в Ростов-на-Дону вывозным рейсом вернулись 109 россиян
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваСеулВладивостокОбщество
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