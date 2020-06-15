https://ria.ru/20200615/1572922996.html
В "Авито" отметили рост спроса на детские коляски после самоизоляции
2020-06-15T04:47
2020-06-15T04:47
коронавирус в россии
москва
новосибирск
ростов-на-дону
общество
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коронавирус в россии, москва, новосибирск, ростов-на-дону, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россияне в мае, на фоне постепенной отмены ограничений из-за коронавируса, увеличили спрос на детские коляски, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито" - спрос на них по итогам прошедшего месяца вырос на 41% по сравнению с апрелем.
"В мае в России стало на 41% больше пользователей интересующихся детскими колясками, чем в апреле, обнаружил аналитический центр "Авито". На спрос, который обычно стабильно высок на платформе, повлиял коронавирусный локдаун", - сказали в компании.
"В апреле россияне исключили прогулки, но в мае, когда карантинные меры стали смягчаться в некоторых регионах, жители стали постепенно выходить на улицы и готовиться к долгим летним прогулкам всей семьей",- считают в "Авито".
Больше всего спрос на детские коляски повысился в Москве
и в Казани
- на 73% и 81% соответственно. Кроме того, увеличение интереса пользователей сервиса было отмечено также в Краснодаре
(плюс 63%), Ростове-на-Дону
(плюс 64%) и Перми
(плюс 59%). Рост спроса в Санкт-Петербурге
оценивается в 53%.
"К приходу лета и снятию ограничений готовились родители по всей России - динамика спроса ниже 20% наблюдается только в Барнауле
(плюс 14%) и Новосибирске
(плюс 9%), однако и в этих городах заинтересованных в покупке детской коляски стало больше", - отмечает сервис.
Объявлений о продаже колясок на "Авито" также стало больше, в целом по стране их число увеличилось на 11%. "Несмотря на ажиотаж, продавцы не стали "взвинчивать" цены - средняя стоимость коляски в мае выросла всего на 1% по сравнению с апрелем, а за год - на 7%. Сегодня в среднем по стране она составила около 6,2 тысячи рублей", - добавляет компания.