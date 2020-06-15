В "Авито" отметили рост спроса на детские коляски после самоизоляции

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россияне в мае, на фоне постепенной отмены ограничений из-за коронавируса, увеличили спрос на детские коляски, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито" - спрос на них по итогам прошедшего месяца вырос на 41% по сравнению с апрелем.

"В мае в России стало на 41% больше пользователей интересующихся детскими колясками, чем в апреле, обнаружил аналитический центр "Авито". На спрос, который обычно стабильно высок на платформе, повлиял коронавирусный локдаун", - сказали в компании.

"В апреле россияне исключили прогулки, но в мае, когда карантинные меры стали смягчаться в некоторых регионах, жители стали постепенно выходить на улицы и готовиться к долгим летним прогулкам всей семьей",- считают в "Авито".

Объявлений о продаже колясок на "Авито" также стало больше, в целом по стране их число увеличилось на 11%. "Несмотря на ажиотаж, продавцы не стали "взвинчивать" цены - средняя стоимость коляски в мае выросла всего на 1% по сравнению с апрелем, а за год - на 7%. Сегодня в среднем по стране она составила около 6,2 тысячи рублей", - добавляет компания.