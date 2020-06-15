Борис Джонсон призвал не заниматься переписыванием истории

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава британского правительства Борис Джонсон выступил в защиту бывшего премьера Уинстона Черчилля, памятник которому вандалы исписали расистскими надписями, и призвал не переписывать прошлое.
В пятницу городские власти Лондона из-за опасений вандализма закрыли фанерными щитами памятники Черчиллю, первому после падения режима апартеида президенту ЮАР Нельсону Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне.
Во время акций в память погибшего американца Джорджа Флойда в Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.
"Современная Британия – продукт большой совокупности идей и убеждений, не все из которых кажутся хорошими в нынешних реалиях. Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру… Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам. Он изменил свой взгляд на Индию, и ее способность получить независимость; и что бы он ни говорил об исламе в 1890-х годах, он также построил в 1940-е годы Мечеть в Риджентс-парке", — написал премьер в колонке в газете Telegraph.
"И прежде всего – как справедливо отмечали многие – безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы. Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто говорит, что будет с каждым вдохом сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер, и чем быстрее защитное облачение с него будет снято, тем лучше", — подчеркнул Джонсон.
Премьер также заявил, что очень сомневается в правильности кампании по редактированию или исправлению, как в программе Photoshop, всего культурного ландшафта. Такой подход, по его мнению, приведет к искажению истории. В сложившейся ситуации, указал премьер, нужно бороться с самой проблемой расизма, а не с символами в попытке переписать прошлое.
Джонсон в этой связи объявил о создании межправительственной комиссии, которая будет рассматривать все аспекты неравенства — в сфере занятости, образования, в медицинской сфере и во всех других.
"Давайте бороться с расизмом, но оставим наше наследие по большей части в покое. Если мы хотим изменить ситуацию, в стране существуют демократические средства – благодаря, кстати говоря, Уинстону Черчиллю", — подытожил премьер.