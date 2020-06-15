https://ria.ru/20200615/1572922767.html
Эксперт ОП рассказал о "медвежьей услуге" Успенской для Ефремова
2020-06-15T04:16
2020-06-15T04:16
вадим манукян
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
шоу-бизнес
любовь успенская
надежда бабкина
михаил ефремов
лев лещенко
общественная палата рф
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Александра
Для спасения Ефремова тюрьма - идеальный вариант для борьбы с алкоголизмом и наркоманией.
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вадим манукян, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, любовь успенская, надежда бабкина, михаил ефремов, лев лещенко, общественная палата рф, владимир винокур, общество, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Певица Любовь Успенская
оказывает "медвежью услугу" устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову
, заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты России Вадим Манукян в интервью "МК
".
Ранее в беседе с "Пятым Каналом" Успенская заявила
, что Ефремов "нуждается в лечении, а не наказании". Артистка также пообещала собрать народных артистов, включая Надежду Бабкина
, Льва Лещенко
и Владимира Винокура
, чтобы "подписать бумаги с просьбой не терять такого актера". При этом в инстаграме певица также писала, что не пытается никого защитить, а "хуже, чем он сам себя наказал, Ефремова уже никто не накажет".
"На мой взгляд, ту активность, которую сейчас развила Любовь Успенская, вполне можно назвать "медвежьей услугой" для Михаила Ефремова. Она еще и друзей может втравить в собственное желание защитить Ефремова. Те же Лещенко, Винокур, Бабкина, о которых говорит Успенская, и другие артисты, возможно, без ее активности ничего подписывать и высказываться на эту тему и не захотели бы. Да еще и не факт, что они сейчас этого хотят", — предположил Манукян.
По его словам, артисты, с которыми он поговорил на эту тему, "ошарашены" заявлениями Успенской.
"У них совершенно иная позиция по этому делу и они считают, что все должен решать суд, а не какие-то петиции артистов. Я считаю, что каждый артист в состоянии сам решить, кого ему поддерживать, а не ставить подписи под коллективными письмами. По такой логике получается, что любого артиста, который оступится, должны только лечить, а не судить", — заключил эксперт.
Он также напомнил, что сам Ефремов в видеообращении дал четко понять, что не собирается скрываться от правосудия и готов принять наказание за содеянное.
В минувший понедельник Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров
. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.