Эксперт ОП рассказал о "медвежьей услуге" Успенской для Ефремова

Льва Лещенко и Ранее в беседе с "Пятым Каналом" Успенская заявила , что Ефремов "нуждается в лечении, а не наказании". Артистка также пообещала собрать народных артистов, включая Надежду Бабкина Владимира Винокура , чтобы "подписать бумаги с просьбой не терять такого актера". При этом в инстаграме певица также писала, что не пытается никого защитить, а "хуже, чем он сам себя наказал, Ефремова уже никто не накажет".

"На мой взгляд, ту активность, которую сейчас развила Любовь Успенская, вполне можно назвать "медвежьей услугой" для Михаила Ефремова. Она еще и друзей может втравить в собственное желание защитить Ефремова. Те же Лещенко, Винокур, Бабкина, о которых говорит Успенская, и другие артисты, возможно, без ее активности ничего подписывать и высказываться на эту тему и не захотели бы. Да еще и не факт, что они сейчас этого хотят", — предположил Манукян.

По его словам, артисты, с которыми он поговорил на эту тему, "ошарашены" заявлениями Успенской.

"У них совершенно иная позиция по этому делу и они считают, что все должен решать суд, а не какие-то петиции артистов. Я считаю, что каждый артист в состоянии сам решить, кого ему поддерживать, а не ставить подписи под коллективными письмами. По такой логике получается, что любого артиста, который оступится, должны только лечить, а не судить", — заключил эксперт.

Он также напомнил, что сам Ефремов в видеообращении дал четко понять, что не собирается скрываться от правосудия и готов принять наказание за содеянное.