Любовь Успенская призвала не сажать Ефремова в тюрьму за смертельное ДТП

Артистка отметила, что планирует выступить в его поддержку, а также призовет к этому коллег.

"Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. <…> Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера", — сказала она.

Успенская назвала Ефремова неравнодушным и чутким человеком, которого, по ее мнению, следует поддержать. Ранее в своей публикации в инстаграме Успенская также писала, что не пытается никого защитить. По ее мнению, "хуже, чем он сам себя наказал, Ефремова уже никто не накажет".

В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.