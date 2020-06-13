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Любовь Успенская призвала не сажать Ефремова в тюрьму за смертельное ДТП
2020-06-13T21:31
дтп с участием михаила ефремова
шоу-бизнес
любовь успенская
михаил ефремов
москва
происшествия
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Кто это такие успенские и иже с ними? Скоморохи призывают)* Кем вы себя возомнили?
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ну вот и понеслось. петиции, оправдания, стенания о гениальности этого алкобыдла.
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дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, любовь успенская, михаил ефремов, москва, происшествия

Любовь Успенская призвала не сажать Ефремова в тюрьму за смертельное ДТП

20:32 13.06.2020 (обновлено: 21:31 13.06.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Певица Любовь Успенская в беседе с Пятым каналом заявила, что устроивший ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Михаил Ефремов "нуждается не в наказании, а в лечении".
Артистка отметила, что планирует выступить в его поддержку, а также призовет к этому коллег.
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Вчера, 16:29
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"Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. <…> Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера", — сказала она.
Успенская назвала Ефремова неравнодушным и чутким человеком, которого, по ее мнению, следует поддержать. Ранее в своей публикации в инстаграме Успенская также писала, что не пытается никого защитить. По ее мнению, "хуже, чем он сам себя наказал, Ефремова уже никто не накажет".
В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело. Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. При этом их адвокат позже заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
9 июня, 16:52
Губерниев жестко ответил артистам, поддержавшим Ефремова после ДТП
31531185673
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Кто это такие успенские и иже с ними? Скоморохи призывают)* Кем вы себя возомнили?
13 июня, 20:41
галина волох ( Морозова )
14700201
ну вот и понеслось. петиции, оправдания, стенания о гениальности этого алкобыдла.
13 июня, 20:50
Evgeniy Domichev
3900000
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