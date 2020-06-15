Законопроект по шельфу в Арктике нуждается в проработке, заявил Кобылкин

"Сейчас говорить о создании консорциума недропользователей преждевременно, поскольку готовящийся Минвостокразвития России законопроект нуждается в существенной проработке", - ответил Кобылкин на вопрос, при каких рыночных условиях будет целесообразна идея создания консорциума для работы на шельфе Арктики.