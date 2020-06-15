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Законопроект по шельфу в Арктике нуждается в проработке, заявил Кобылкин
2020-06-15T03:43
дальний восток
арктика
газпром
роснефть
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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Законопроект по шельфу в Арктике нуждается в проработке, заявил Кобылкин

03:43 15.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Законопроект Минвостокразвития по либерализации доступа к добыче полезных ископаемых на шельфе в российской Арктике нуждается в существенной проработке, говорить о создании консорциума недропользователей преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"Сейчас говорить о создании консорциума недропользователей преждевременно, поскольку готовящийся Минвостокразвития России законопроект нуждается в существенной проработке", - ответил Кобылкин на вопрос, при каких рыночных условиях будет целесообразна идея создания консорциума для работы на шельфе Арктики.
Девятого июня на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, подготовленный Минвостокразвития, согласно которому предлагается либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нем как российские, так и иностранные компании. Вместе с тем предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.
Функции агента правительства РФ могут осуществляться организацией, 100% акций которой принадлежат РФ, и являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является ВЭБ, подчеркивается в документе. В качестве кандидата предлагается ФРДВ.
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Дальний ВостокАрктикаГазпромРоснефтьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Дмитрий КобылкинЮрий ТрутневВладимир ПутинОбщество
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