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В России завершаются сроки назначения выборов в единый день голосования
2020-06-15T03:32
ханты-мансийский автономный округ
майя гришина
единый день голосования в россии
цик рф
госдума рф
политика
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ханты-мансийский автономный округ, майя гришина, единый день голосования в россии, цик рф, госдума рф, политика

В России завершаются сроки назначения выборов в единый день голосования

03:32 15.06.2020
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© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
© Фото : предоставлено ЦИК
Секретарь ЦИКа Майя Гришина. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Последний день, когда могут быть назначены выборы глав регионов и депутатов законодательных собраний субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования в 2020 году, начинается в РФ.
Единый день голосования пройдёт в РФ 13 сентября. Как ранее сообщала РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, самый поздний срок старта кампаний по единому дню голосования – 15 июня.
"Кампании должны быть назначены не позднее указанной даты", - сказала  Гришина.
Она пояснила, что согласно закону решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
Мужчина голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке
9 июня, 12:15Единый день голосования
В ЦИК рассказали о выборах, запланированных на единый день голосования
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что  в единый день голосования запланированы выборы 18 губернаторов на прямых выборах, еще двух губернаторов - в Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе - будут избирать депутаты региональных парламентов.
В 11 регионах состоятся основные выборы депутатов законодательных органов регионов.
Также практически во всех субъектах запланированы муниципальные выборы, в том числе в 24 регионах страны будут избирать депутатов представительных органов административных центров (столиц) субъектов федерации.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы планируются в четырех одномандатных округах.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
17 сентября 2019, 17:11
Жириновский предложил перенести единый день голосования на весну
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Ханты-Мансийский автономный округМайя ГришинаЕдиный день голосования в РоссииЦИК РФГосдума РФПолитика
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