В России завершаются сроки назначения выборов в единый день голосования

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Последний день, когда могут быть назначены выборы глав регионов и депутатов законодательных собраний субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования в 2020 году, начинается в РФ.

Единый день голосования пройдёт в РФ 13 сентября. Как ранее сообщала РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина , самый поздний срок старта кампаний по единому дню голосования – 15 июня.

"Кампании должны быть назначены не позднее указанной даты", - сказала Гришина.

Она пояснила, что согласно закону решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что в единый день голосования запланированы выборы 18 губернаторов на прямых выборах, еще двух губернаторов - в Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе - будут избирать депутаты региональных парламентов.

В 11 регионах состоятся основные выборы депутатов законодательных органов регионов.

Также практически во всех субъектах запланированы муниципальные выборы, в том числе в 24 регионах страны будут избирать депутатов представительных органов административных центров (столиц) субъектов федерации.