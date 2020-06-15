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Ученый рассказал, как будут храниться генетические данные россиян
2020-06-15T03:26
россия
курчатовский институт
михаил ковальчук
владимир путин
наука
медицина
общество
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россия, курчатовский институт, михаил ковальчук, владимир путин, наука, медицина, общество

Ученый рассказал, как будут храниться генетические данные россиян

03:26 15.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Микроскоп. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Генетические данные россиян будут храниться в "обезличенном виде", заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в интервью "Парламентской газете".
"Все геномы людей в единой базе данных будут деперсонализированы, люди в ней будут в некоем смысле "обезличены", — сказал Ковальчук.
Он подчеркнул, что вся информация будет храниться в дата-центре института. Собеседник издания также отметил необходимость строгой охраны этой информации государством.
"Нужно серьезно заниматься законодательством в области развития и использования генетических технологий. Очевидно, что вся эта информация должна быть отнесена к особо охраняемым государством персональным данным", — продолжил ученый.
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Знание генома позволяет заложить основы для создания персонализированной медицины, считает он.
"Исследуя геном целых групп популяции, мы можем делать выводы, какие люди с какой генетической спецификой склонны к тем или иным заболеваниям. Тогда можно, во-первых, превентивным образом предотвращать болезнь, во-вторых, предсказывать, какие болезни могут развиваться у людей. И медицина будет ориентирована на сохранение здоровья конкретного человека на генетическом уровне", — заключил Ковальчук.
Ранее Владимир Путин поручил правительству при содействии Курчатовского института создать Национальную базу генетической информации. С 2021 года на эту цель будут выделять средства из федерального бюджета.
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РоссияКурчатовский институтМихаил КовальчукВладимир ПутинНаукаМедицинаОбщество
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