Ученый рассказал, как будут храниться генетические данные россиян

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Генетические данные россиян будут храниться в "обезличенном виде", заявил президент Курчатовского института Генетические данные россиян будут храниться в "обезличенном виде", заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в интервью " Парламентской газете ".

"Все геномы людей в единой базе данных будут деперсонализированы, люди в ней будут в некоем смысле "обезличены", — сказал Ковальчук.

Он подчеркнул, что вся информация будет храниться в дата-центре института. Собеседник издания также отметил необходимость строгой охраны этой информации государством.

"Нужно серьезно заниматься законодательством в области развития и использования генетических технологий. Очевидно, что вся эта информация должна быть отнесена к особо охраняемым государством персональным данным", — продолжил ученый.

Знание генома позволяет заложить основы для создания персонализированной медицины, считает он.