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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге заработают парикмахерские, библиотеки и бани
2020-06-15T01:16
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александр беглов
санкт-петербург
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге заработают парикмахерские, библиотеки и бани

01:16 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии возобновят работу в Санкт-Петербурге с понедельника в рамках первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Изменения в постановление правительства Петербурга от 13 марта №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов.
Согласно этим изменениям, с 15 июня в Петербурге разрешается работа библиотек и архивов, парикмахерских (за исключением косметических услуг), риэлтерских организаций, рекрутинговых агентств, городских бань, фотомастерских, фотостудий и фотоателье, мебельных магазинов (за исключением объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров), а также организаций, оказывающих услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.
Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных
12 июня, 20:01Распространение нового коронавируса
В Петербурге с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 20 новорожденных
Также возобновляется тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга, занимающихся спортивной подготовкой "на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства", а также подготовкой членов спортивных сборных команд.
С 15 июня в северной столице в полном объеме восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.
Летние веранды
12 июня, 00:08Распространение нового коронавируса
В Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов
Ранее сообщалось, что на втором этапе снятия ограничений, который может начаться в конце июня, в Петербурге планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. Также обсуждается возможность открытия летних кафе и веранд. Не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк. На третьем этапе снятия ограничений, который может начаться в июле, при улучшении эпидситуации могут открыться салоны красоты, может быть разрешен допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.
Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрирован 20561 случай заражения COVID-19. Выздоровели 9 677 человек, умерли 597.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 21:00Распространение нового коронавируса
В Петербурге порядка пяти тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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