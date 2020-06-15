Почему главные недели моды не пережили карантин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вчера завершилась Лондонская неделя моды — первый раз за 40 лет она проходила онлайн и без разделения на мужские и женские показы. Впрочем, дефиле в традиционном смысле и не было. О том, что ждет привычный формат подиумных шоу и как пандемия окончательно развалила уже и так давшую трещину систему, — в материале РИА Новости.

Netflix для модников

"Вопрос в том, чтобы отменить Лондонскую неделю моды, вообще не стоял", — заявила Кэролин Раш, исполнительный директор Британского совета моды. "Мы обсуждали лишь формат, который она может принять в условиях локдауна". Основным хештегом мероприятия стал #LFWreset, подчеркивающий, что в Великобритании стремятся "перезагрузить" привычную систему.

О решении полностью перейти в онлайн (весной цифровое пространство уже освоили организаторы модных шоу в Шанхае и Москве) сообщили еще в апреле. Платформу, на которую London Fashion Week (LFW) пересадили в условиях карантина, пресс-секретарь Лондонской недели моды Клара Мерсер назвала "Нетфликсом в мире моды".

Из привычного сохранился, пожалуй, лишь график событий. Традиционные "проходки" по подиуму заменили фильмами, онлайн-шоурумами, подкастами, открытыми дискуссиями в прямом эфире и виртуальными DJ-сетами.

Так, открывалось мероприятие двухминутными поэтическими чтениями: перед камерой выступил поэт и музыкант из Южного Лондона Джеймс Массиа. А дизайнер Николас Дейли вместо коллекции представил плейлист с музыкой, которая его вдохновляет.

Еще на сайте можно посмотреть, как модельеры проводят будни, и оценить несколько документалок — в одной рассуждают об экологичности моды, в другой — о присущей человеку потребности творить.

Получилась непривычно тепло, по-домашнему. Но даже несмотря на отсутствие знаменитостей, ажиотажа среди блогеров, яркой стритстайл-хроники и курьезов на дефиле, смело можно утверждать, что эта London Fashion Week станет поворотным моментом в истории моды.

Все больше и быстрее

Среди четырех главных мировых Fashion Week (еще есть парижская, миланская, нью-йоркская) лондонская считается самой демократичной. Здесь и раньше практически на равных представляли коллекции и молодые, и именитые дизайнеры, а цены вещей начинались от десяти фунтов.

Кроме того, LFW первой доступна для широкой публики: в сентябре 2019 года на шоу по билетам могли попасть и простые смертные. Показы окончательно перестали быть мероприятием исключительно для своих — преданных клиентов дома, байеров и топовых модных критиков, решавших, что в новом сезоне всем носить.

Традиции презентовать новинки за закрытыми дверями больше полутора веков. Первым демонстрировать наряды не на деревянных манекенах, а на живых моделях додумался изобретатель кринолина кутюрье Чарльз Фредерик Ворт. С этой почетной обязанностью успешно справлялась его жена. Идея оказалась гениальной — продажи росли.

Позже, уже в ХХ веке, итальянка Эльза Скиапарелли добавила показам театральности и зрелищности, что с тех пор считается обязательным для хорошего дефиле. А собрать важные подиумные шоу в единое расписание впервые удалось в Нью-Йорке в 1943 году. Из-за войны Париж, тогда единственная и неоспоримая мировая фэшн-столица, на время выпал из модного процесса, и по другую сторону Атлантики попробовали справиться собственными силами.

До карантина в модной индустрии все было по графику: дизайнеры выпускали в среднем от четырех до 12 коллекций в год (кроме основных AF и SS, могут быть круизная, pre-fall, капсулы, коллаборации и другие варианты).

Редакторы уважаемых фэшн-журналов и модные блогеры постоянно перемещались между Лондоном, Парижем, Миланом и Нью-Йорком — ведь каждая неделя из "большой четверки" проходила дважды в год. Это не считая специализированных мужских fashion week вроде Pitti Uomo и множества региональных — в Копенгагене, Токио, Тбилиси, Шанхае, Москве и так далее.

Многие еще до пандемии говорили, что показов слишком много и пора приостановить эту бесконечную гонку, все набирающую обороты. Стоп-краном для несущегося все быстрее экспресса моды стала пандемия коронавируса. Уже три крупных марки — Saint Laurent, Gucci и Off-White — сообщили, что не примут участие в осенних fashion week и не собираются придерживаться прежнего расписания. Ожидается, что их примеру последуют и другие модные дома.

От масштабных смотров к домашним показам

Есть у недель моды и другая интересная особенность. В начале года на подиумах показывают коллекции на осень, а в сентябре — на весну-лето, то есть вещи появляются в магазинах не сразу. Это сделано в расчете прежде всего на модные журналы — чтобы было достаточно времени организовать съемки и сдать номер в печать.

С перемещением глянца в онлайн и выходом на авансцену блогеров этот конвейер дал сбой. Во-первых, модники уже не хотели ждать несколько месяцев, чтобы заполучить вожделенную сумку или платье. Во-вторых, атмосферу секретности в таких условиях поддерживать невозможно.

Когда-то Кристиан Диор выгонял с показа гостей, пытавшихся сфотографировать его коллекцию без разрешения. Утечек именитые модельеры старались не допустить, чтобы их фасоны не скопировали. Однако в последние годы люксовые марки сдались: все равно их находки в слегка измененном виде у масс-маркета появлялись раньше и стоили в разы дешевле.

Долгие паузы между показом и поставками лишились смысла. Недавно независимые дизайнеры во главе с Дрисом Ван Нотеном выступили с инициативой не только сократить количество недель моды, но и проводить их в начале сезона: весеннюю сдвинуть на январь-февраль, а осеннюю — на июнь.

Вдобавок продвигается и еще одно важное нововведение: смешанные показы. Совместная демонстрация мужских и женских коллекций уже никого не удивляет, но фактически лондонская Неделя мужской моды пока упразднена — ведь LFW состоялась именно в ее даты. Почти все известные британские марки вроде Burberry и Victoria Beckham отказались от участия: видимо, ждут сентября, когда по графику должна быть основная London Fashion Week (вот только в каком формате, пока не ясно).

Зато уже понятно, что виртуальная Лондонская неделя моды умудрилась обойтись без подиумных дефиле, ужинов и вечеринок. Правда, получилась скорее не площадка для презентации вещей и аксессуаров, а цикл для размышлений о феномене моды и трендах индустрии.