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Почему главные недели моды не пережили карантин
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стиль жизни, gucci, netflix, кристиан диор, москва, лондон, милан, мода

Почему главные недели моды не пережили карантин

08:00 15.06.2020 (обновлено: 08:08 15.06.2020)
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© Страница Ka Wa Key Chow на YoutubeСкриншот видео KA WA KEY “There’s no place like home”
Скриншот видео KA WA KEY “There’s no place like home”
© Страница Ka Wa Key Chow на Youtube
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вчера завершилась Лондонская неделя моды — первый раз за 40 лет она проходила онлайн и без разделения на мужские и женские показы. Впрочем, дефиле в традиционном смысле и не было. О том, что ждет привычный формат подиумных шоу и как пандемия окончательно развалила уже и так давшую трещину систему, — в материале РИА Новости.

Netflix для модников

"Вопрос в том, чтобы отменить Лондонскую неделю моды, вообще не стоял", — заявила Кэролин Раш, исполнительный директор Британского совета моды. "Мы обсуждали лишь формат, который она может принять в условиях локдауна". Основным хештегом мероприятия стал #LFWreset, подчеркивающий, что в Великобритании стремятся "перезагрузить" привычную систему.
О решении полностью перейти в онлайн (весной цифровое пространство уже освоили организаторы модных шоу в Шанхае и Москве) сообщили еще в апреле. Платформу, на которую London Fashion Week (LFW) пересадили в условиях карантина, пресс-секретарь Лондонской недели моды Клара Мерсер назвала "Нетфликсом в мире моды".
Из привычного сохранился, пожалуй, лишь график событий. Традиционные "проходки" по подиуму заменили фильмами, онлайн-шоурумами, подкастами, открытыми дискуссиями в прямом эфире и виртуальными DJ-сетами.
Так, открывалось мероприятие двухминутными поэтическими чтениями: перед камерой выступил поэт и музыкант из Южного Лондона Джеймс Массиа. А дизайнер Николас Дейли вместо коллекции представил плейлист с музыкой, которая его вдохновляет.
Еще на сайте можно посмотреть, как модельеры проводят будни, и оценить несколько документалок — в одной рассуждают об экологичности моды, в другой — о присущей человеку потребности творить.
Получилась непривычно тепло, по-домашнему. Но даже несмотря на отсутствие знаменитостей, ажиотажа среди блогеров, яркой стритстайл-хроники и курьезов на дефиле, смело можно утверждать, что эта London Fashion Week станет поворотным моментом в истории моды.

Все больше и быстрее

Среди четырех главных мировых Fashion Week (еще есть парижская, миланская, нью-йоркская) лондонская считается самой демократичной. Здесь и раньше практически на равных представляли коллекции и молодые, и именитые дизайнеры, а цены вещей начинались от десяти фунтов.
Кроме того, LFW первой доступна для широкой публики: в сентябре 2019 года на шоу по билетам могли попасть и простые смертные. Показы окончательно перестали быть мероприятием исключительно для своих — преданных клиентов дома, байеров и топовых модных критиков, решавших, что в новом сезоне всем носить.
Традиции презентовать новинки за закрытыми дверями больше полутора веков. Первым демонстрировать наряды не на деревянных манекенах, а на живых моделях додумался изобретатель кринолина кутюрье Чарльз Фредерик Ворт. С этой почетной обязанностью успешно справлялась его жена. Идея оказалась гениальной — продажи росли.
Позже, уже в ХХ веке, итальянка Эльза Скиапарелли добавила показам театральности и зрелищности, что с тех пор считается обязательным для хорошего дефиле. А собрать важные подиумные шоу в единое расписание впервые удалось в Нью-Йорке в 1943 году. Из-за войны Париж, тогда единственная и неоспоримая мировая фэшн-столица, на время выпал из модного процесса, и по другую сторону Атлантики попробовали справиться собственными силами.
Показ коллекции Chanel на неделе женской моды осень/зима 2020-2021 в Париже
7 апреля, 08:00Культура
Жилет в горох и кожаный топ: что мы будем носить после карантина
До карантина в модной индустрии все было по графику: дизайнеры выпускали в среднем от четырех до 12 коллекций в год (кроме основных AF и SS, могут быть круизная, pre-fall, капсулы, коллаборации и другие варианты).
Редакторы уважаемых фэшн-журналов и модные блогеры постоянно перемещались между Лондоном, Парижем, Миланом и Нью-Йорком — ведь каждая неделя из "большой четверки" проходила дважды в год. Это не считая специализированных мужских fashion week вроде Pitti Uomo и множества региональных — в Копенгагене, Токио, Тбилиси, Шанхае, Москве и так далее.
Многие еще до пандемии говорили, что показов слишком много и пора приостановить эту бесконечную гонку, все набирающую обороты. Стоп-краном для несущегося все быстрее экспресса моды стала пандемия коронавируса. Уже три крупных марки — Saint Laurent, Gucci и Off-White — сообщили, что не примут участие в осенних fashion week и не собираются придерживаться прежнего расписания. Ожидается, что их примеру последуют и другие модные дома.

От масштабных смотров к домашним показам

Есть у недель моды и другая интересная особенность. В начале года на подиумах показывают коллекции на осень, а в сентябре — на весну-лето, то есть вещи появляются в магазинах не сразу. Это сделано в расчете прежде всего на модные журналы — чтобы было достаточно времени организовать съемки и сдать номер в печать.
С перемещением глянца в онлайн и выходом на авансцену блогеров этот конвейер дал сбой. Во-первых, модники уже не хотели ждать несколько месяцев, чтобы заполучить вожделенную сумку или платье. Во-вторых, атмосферу секретности в таких условиях поддерживать невозможно.
Показ коллекции Philipp Plein осень/зима 2020 в Милане
1 марта, 08:00Культура
Что было в Милане и чего ждать от Недели моды в Париже
Когда-то Кристиан Диор выгонял с показа гостей, пытавшихся сфотографировать его коллекцию без разрешения. Утечек именитые модельеры старались не допустить, чтобы их фасоны не скопировали. Однако в последние годы люксовые марки сдались: все равно их находки в слегка измененном виде у масс-маркета появлялись раньше и стоили в разы дешевле.
Долгие паузы между показом и поставками лишились смысла. Недавно независимые дизайнеры во главе с Дрисом Ван Нотеном выступили с инициативой не только сократить количество недель моды, но и проводить их в начале сезона: весеннюю сдвинуть на январь-февраль, а осеннюю — на июнь.
Вдобавок продвигается и еще одно важное нововведение: смешанные показы. Совместная демонстрация мужских и женских коллекций уже никого не удивляет, но фактически лондонская Неделя мужской моды пока упразднена — ведь LFW состоялась именно в ее даты. Почти все известные британские марки вроде Burberry и Victoria Beckham отказались от участия: видимо, ждут сентября, когда по графику должна быть основная London Fashion Week (вот только в каком формате, пока не ясно).
Зато уже понятно, что виртуальная Лондонская неделя моды умудрилась обойтись без подиумных дефиле, ужинов и вечеринок. Правда, получилась скорее не площадка для презентации вещей и аксессуаров, а цикл для размышлений о феномене моды и трендах индустрии.
Отныне, чтобы оказаться в первом ряду, не обязательно доставать приглашения или выкупать дорогие билеты на показы — достаточно расположиться перед экраном ноутбука или смартфона. Это уже практически возвращение к первым полудомашним показам в мастерской Чарльза Фредерика Ворта. С той разницей, что в уютной студии дизайнера теперь могут оказаться не несколько избранных клиенток, а — виртуально — миллионы потенциальных покупателей. Но вот насколько выиграет от этого мода, пока неизвестно.
Неделя моды MBFW Russia
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Выживет ли мода после карантина. Что будут носить на подиуме и улице
571006
КультураСтиль жизниGucciNetflixКристиан ДиорМоскваЛондонМиланмода
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