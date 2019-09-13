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РИА Новости
Культура

Лондонская неделя моды впервые "открылась" для широкой публики

13:47 13.09.2019 (обновлено: 15:17 13.09.2019)
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© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerМодели во время показа дизайнера Ролана Муре на Неделе моды в Лондоне
Модели во время показа дизайнера Ролана Муре на Неделе моды в Лондоне
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
ЛОНДОН, 13 сен – РИА Новости, Мария Табак. Лондонская неделя моды (LFW), стартовавшая в пятницу, впервые "открылась" для широкой публики, а не только для представителей модной индустрии, журналистов и фотографов.
"Байеры, журналисты, представители модной индустрии и приглашенные гости по-прежнему могут посещать дефиле, которые, как обычно, будут идти в течение пяти дней в различных местах Лондона. А вниманию широкой публики предложены билеты на шесть дефиле в субботу и воскресенье, а также на ряд мероприятий, связанных с модой", - рассказала РИА Новости представитель организаторов LFW.
Она подчеркнула, что из четырех главных мировых недель моды (Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж) LFW первой открыла двери для широкой аудитории.
На этот раз Британский совет моды много работает в партнерстве с различными культурными организациями, магазинами и городскими властями, так что Неделе моды будут сопутствовать различные мероприятия, шоу, дискуссии по всему городу.
Между тем не все испытывают восторг в связи с проведением Недели моды. В пятницу утром эко-активисты, одетые в белые одежды с "кровавыми" пятнами, устроили традиционную демонстрацию у центра проведения LFW на улице Стрэнд: они приклеили себя к двери, ненадолго заблокировав вход, и разлили искусственную кровь, чтобы кровавой "красной дорожкой" напомнить о негативном, по их мнению, воздействии модной индустрии на окружающую среду. Как ожидается, акции протеста – их организуют Extinction Rebellion и PETA - продолжатся на протяжении всех пяти дней, что идет Неделя моды.
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