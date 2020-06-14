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Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
2020-06-14T22:25
россия
кпрф
владимир путин
москва
общество
политика
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были четко прописаны сроки правления - ничто не помешало их изменить (увеличить, разумеется). Был четко прописан пенсионный возраст - ничто и никто не помешал его изменить (увеличить, разумеется). П у т и н, ты о каких прописных гарантиях говоришь, особенно при твоем правлении?
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россия, кпрф, владимир путин, москва, общество, политика

Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции

22:24 14.06.2020 (обновлено: 22:25 14.06.2020)
48755
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин не согласился с позицией партии КПРФ, считающей, что поправки в Конституцию приведут "к олигархическому правлению и диктатуре".
Глава государства напомнил, что в случае их принятия он лишится некоторых полномочий.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом, председателем правления Сбербанка РФ Германом Грефом
10 июня, 12:36Голосование по поправкам в Конституцию
Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам
"Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить", —пояснил Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Критику со стороны КПРФ российский лидер назвал странной. Он подчеркнул, что коммунисты всегда выступали за диктатуру пролетариата, а в действительности в СССР была диктатура одной партии.
Также глава государства отметил, что теперь в Основной закон включат моменты, которые "давно созрели" в обществе.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
11 июня, 12:34Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова опровергла сообщения о "принуждении" к голосованию по поправкам
"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все",— заключил он.
Если определенные вещи будут прописаны в Конституции, то их придется неизбежно исполнять, объяснил президент.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Остальным нужно будет прийти на участок первого числа.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента.
Андрей Воробьев
12 июня, 12:57
"Максимально комфортно". Воробьев о голосовании по поправкам во дворах
3752112222
Обсудить 19
РоссияКПРФВладимир ПутинМоскваОбществоПолитика
Популярные комментарии
были четко прописаны сроки правления - ничто не помешало их изменить (увеличить, разумеется). Был четко прописан пенсионный возраст - ничто и никто не помешал его изменить (увеличить, разумеется). П у т и н, ты о каких прописных гарантиях говоришь, особенно при твоем правлении?
14 июня, 23:11
Сергей Будаев
102004017
Зав все время ничего не сделали
14 июня, 23:02
Евгений Дохленко
64008018
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