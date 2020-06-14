Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции

"Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить", —пояснил Путин в эфире программы "" на телеканале "".

"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все",— заключил он.