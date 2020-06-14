Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин не согласился с позицией партии КПРФ, считающей, что поправки в Конституцию приведут "к олигархическому правлению и диктатуре".
Глава государства напомнил, что в случае их принятия он лишится некоторых полномочий.
"Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить", —пояснил Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Критику со стороны КПРФ российский лидер назвал странной. Он подчеркнул, что коммунисты всегда выступали за диктатуру пролетариата, а в действительности в СССР была диктатура одной партии.
Также глава государства отметил, что теперь в Основной закон включат моменты, которые "давно созрели" в обществе.
"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все",— заключил он.
Если определенные вещи будут прописаны в Конституции, то их придется неизбежно исполнять, объяснил президент.
Голосование по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Остальным нужно будет прийти на участок первого числа.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента.