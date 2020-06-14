В Петербурге порядка пяти тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Порядка пяти тысяч сотрудников медицинских организаций в Санкт-Петербурге заразились COVID-19 с начала пандемии, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"Заразились порядка пяти тысяч сотрудников медицинских организаций, включая немедицинских работников. Это общая цифра с начала пандемии. Включая легкие и бессимптомные формы COVID-19", — сказала собеседница агентства.
"К сожалению, даже 100-процентная обеспеченность средствами индивидуальной защиты не позволяет обеспечить абсолютную защищенность сотрудников больниц", — добавила она.
Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, пострадавшим при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медработника коронавирусом единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медику инвалидности вследствие заражения — в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением коронавирусом членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.