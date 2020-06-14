Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572918499.html
В Петербурге порядка пяти тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19
2020-06-15T00:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_fc601a946c41a982c3064d2a4f64ce19.jpg
https://ria.ru/20200614/1572917165.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572918499.html?chat_room_id=1572918499
Новости
ru-RU
1547
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_fc601a946c41a982c3064d2a4f64ce19.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1200x0_80_0_0_aac327ea094720a9e25dace6d75079e5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1200x0_80_0_0_cf756c66d3d844360c43324627fa08d2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге порядка пяти тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19

21:00 14.06.2020 (обновлено: 00:06 15.06.2020)
1547
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Порядка пяти тысяч сотрудников медицинских организаций в Санкт-Петербурге заразились COVID-19 с начала пандемии, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"Заразились порядка пяти тысяч сотрудников медицинских организаций, включая немедицинских работников. Это общая цифра с начала пандемии. Включая легкие и бессимптомные формы COVID-19", — сказала собеседница агентства.
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Вчера, 19:34Распространение нового коронавируса
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
"К сожалению, даже 100-процентная обеспеченность средствами индивидуальной защиты не позволяет обеспечить абсолютную защищенность сотрудников больниц", — добавила она.
Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, пострадавшим при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медработника коронавирусом единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медику инвалидности вследствие заражения — в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением коронавирусом членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
2321822
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил о "первой победе" над коронавирусом
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи на дороге
На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
СМИ подсчитали доходы Ефремова
Человек около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса
Сотрудница готовит номер к приему гостей
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с COVID-19
Скорая помощь
Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Скорая помощь в Турции
В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00"Аэроэкспресс" восстановил все отмененные из-за COVID-19 рейсы
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
Лента новостейМолния