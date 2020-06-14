https://ria.ru/20200614/1572917668.html
В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 5035
2020-06-14T20:01
2020-06-14T20:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
в мире
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коронавирус covid-19, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 14 июн – РИА Новости, Лидия Исамова.
В Таджикистане
на вечер воскресенья зарегистрированы 5035 человек с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 64 человека, достигнув 5035, вылечены от этого заболевания были 3409 человек, число умерших увеличилось на одного человека - 50", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по состоянию на вечер 14 июня в стране под медицинским наблюдением находилось 540 человек, а за последние сутки 121 человек был выписан после излечения из медучреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.