В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 5035

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 64 человека, достигнув 5035, вылечены от этого заболевания были 3409 человек, число умерших увеличилось на одного человека - 50", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на вечер 14 июня в стране под медицинским наблюдением находилось 540 человек, а за последние сутки 121 человек был выписан после излечения из медучреждений.