Выставка необычных икон открылась в парке "Патриот"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Выставка "Небесные покровители Армии и Флота России" открылась в воскресенье в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот", сообщил РИА новости один из ее организаторов - директор благотворительного фонда имени Федора Ушакова Игорь Николаев.

"В прошлом году в Кронштадте мы сделали небольшую экспозицию о святых - покровителях армии и флота. Руководству Минобороны очень понравился этот проект. И вот наша выставка - открылась рядом с главным храмом вооруженных сил РФ, еще и в день его освящения", - сказал Николаев.

На выставке представлены работы мастеров из 15 регионов России, в том числе иконы святых, выполненные в необычной технике: из бересты, бронзовые, в серебре и жемчуге, вышитые. Также в экспозиции - бюсты военных из цельного дерева и коллекция нательных солдатских крестов времен ВОВ. Экспозиция в парке "Патриот" будет открыта ориентировочно в течение двух недель.

У каждого рода войск есть свой покровитель, уточнил директор фонда. Так, пророк Илия - небесный покровитель Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский - Сухопутных войск, великомученица Варвара - Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России.

Ранее выставка частично была представлена в нескольких регионах России и за рубежом. Экспозицию подготовили благотворительный фонд культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова, благотворительный фонд "Достойно есть", Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства при поддержке Русской православной церкви и Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее в воскресенье патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил в парке "Патриот" главный храм вооруженных сил России - собор Воскресения Христова, который возвели к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. На территории храмового комплекса также построили музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.