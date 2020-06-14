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В Саратовской области при ДТП погибли два человека
2020-06-14T19:17
саратовская область
лысогорский район
происшествия
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саратовская область, лысогорский район, происшествия

В Саратовской области при ДТП погибли два человека

19:17 14.06.2020
661
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 17.50 (16.50 мск) на 692-м километре трассы "Каспий" - "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань.
"По предварительным данным, водитель, женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, допустила столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением водителя 1971 года рождения. В результате ДТП водитель Skoda и его пассажирка 1986 года рождения от полученных травм скончались на месте, водитель Ford и ее пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали произошедшего уточняются, добавила она.
На месте ДТП в городском округе Ступино
13 июня, 17:42
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с грузовиками
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Саратовская областьЛысогорский районПроисшествия
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