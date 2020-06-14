https://ria.ru/20200614/1572916780.html
В Саратовской области при ДТП погибли два человека
2020-06-14T19:17
2020-06-14T19:17
саратовская область
лысогорский район
происшествия
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саратовская область
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саратовская область, лысогорский район, происшествия
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Лысогорском районе Саратовской области
, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 17.50 (16.50 мск) на 692-м километре трассы "Каспий" - "Дон" - Тамбов
- Волгоград
- Астрахань
.
"По предварительным данным, водитель, женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, допустила столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением водителя 1971 года рождения. В результате ДТП водитель Skoda и его пассажирка 1986 года рождения от полученных травм скончались на месте, водитель Ford и ее пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали произошедшего уточняются, добавила она.