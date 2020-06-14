В Саратовской области при ДТП погибли два человека

"По предварительным данным, водитель, женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, допустила столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением водителя 1971 года рождения. В результате ДТП водитель Skoda и его пассажирка 1986 года рождения от полученных травм скончались на месте, водитель Ford и ее пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение", - сказала собеседница агентства.